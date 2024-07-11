從黑暗到光明：華人第一代移民王明旭醫生的信仰故事

一個月前，美國華人第一代移民故事《Sight》（中文譯爲《重見光明》）在美國主流媒介開始了破冰之旅。這部電影獲得國際基督教電影獎最佳影片獎，電影講述了一位從中國來的留學生與種族歧視作鬥爭、努力奮鬥並最終找到了科學和信仰的共同點，爲來自世界各地的盲人復明的故事。



7月初，《基督日報》找到了電影主角的原型—— 王明旭醫生。接受《基督日報》專訪時，王醫生暢談自己有目標的人生。聽聽他的故事，你能感受到王醫生是一個有耶穌、有目標、有熱情的人，他總是儘自己的努力把事情做到最好。



初中輟學到醫學博士



六零年代在杭州長大，14歲那年，還在讀初中的王明旭跟當時的所有學生一樣被動亂席捲。輟學。文革動亂，學校關門，教育中斷。在父母的建議和幫助下，少年王明旭開始學跳舞、拉二鬍 —— 有這些技能，也許能考入文工團，進入文宣隊，就能免除上山下鄉的命運。文革十年，少年長成青年，亂哄哄的年代，誰也不知道命運的轉輪駛向哪個方向，但是舞蹈和二鬍陪伴他這十年，也成爲他之後的生命中再也離不開的朋友。







1976年文化大革命結束，中國恢復高考了，學子有望繼續讀書了—— 青年王明旭只有初中文化。高中知識？書本教材？落下的知識和逝去的時間！在浙江醫學院教書的父母想儘一切辦法。教材有眉目了。但是家裡太窮，買不起。父親找來紙和筆把知識點抄下來，輔導王明旭短時間惡補。好消息是，王明旭以浙江省名列前茅的高考成績被中國科技大學錄取，成其出色且被選中赴美留學。



1982年，懷揣着50美金來到美國，王明旭清楚自己的起點。但是誰能限制他能達到的高度呢？他現在的頭銜和成就能讓每個華人驕傲、他從起點到現在的經歷足以激勵每個後生：美國哈佛醫學院和麻省理工學院聯合醫學博士及特級優等生，激光物理博士，美國FDA眼科審查委員會前委員，世界最大的眼科集團愛爾眼科醫院美國分部的CEO，美國邁哈裡醫學院臨床教授以及王明旭視力復命基金會創始人......十本英文原著眼科教科書著作者、羊膜隱形眼鏡發明者、世界第一例激光人工角膜手術完成者......他還獲得了美國眼科協會成就獎，及美國華人醫學會終身成就獎。







「科學是工具，信仰是目的」



王明旭醫生對《基督日報》説，他的人生有五個目的：分享—— 我所知道的知識；記住—— 我的出身並擁抱現在與未來；促進—— 人類知識並提昇生活質量；找到—— 人性共同之處；幫助—— 那些需要幫助的人。在醫學求學路上，他遇到了與他分享信仰的人。在幫助盲童復明的路上，他明白了人的內在生命也需要迎接光明。在科研與信仰之上繼續尋求，他發現，科學和信仰，並不矛盾。「主耶穌希望我們找到科學與信仰的共同點。」他説。他非常喜歡"common ground"這個詞，他建立了共同點基金會，甚至著述冩作，教人尋找科學與信仰的共同點。



10年前，王明旭完成了自己的傳記《從黑暗到光明》，講述他所在基金會如何幫助世界各地來的盲童恢復視力，更重要的是這些盲童復明之路如何幫助他自己的屬靈生命「恢複視力」。



影片全美放映 華人要支持自己的電影



《Sight》電影拍攝由好萊塢著名導演安德魯·海特執導。影片耗時十年，籌備階段缺乏贊助商，拍攝過程中遇到各種困難。好萊塢並不看好他的故事，是個華人電影，裡面沒有功夫，沒有古裝戲，「美國人不會看的。華人會看！華人在美國是成不了氣候的，過去175年華人從未支持過自己的電影。」







「不會成功」似乎「確據鑿鑿」，但是王明旭堅持，這是是第一代華人移民的奮鬥故事，「也是耶穌的故事」。帶着他一貫的做事風格 —— 一定要儘力做到最好 —— 他開始了全美義演：365天，每個週末去五個城市，腳步覆蓋40各州，500次免費播放，覆蓋50,000華人。



到處見証，到處「宣傳」。有不少基督徒質疑他，「你到處講，是爲了個人成功吧？」王明旭醫生心裡清楚，那些基督徒質疑的「成功神學」與他無關。「不，如果我追求世俗的成功，我不應該做這麼多慈善的工作，免費幫助盲童復明，也不應該把這麼多錢捐獻出去。」他説，「我所做的，在世人眼中不是追求成功，但是 I don't care。我關心的是神對我有個目的，神對我的目的是幫助盲童復明。」他相信，科學是工具，信仰是目的。



也有批評從基督徒中傳來，「神要我們多做，少説！」教會之外也有同樣的聲音。面對這種批評，王明旭醫生認爲，「我們不僅要説到、做到，也要做到、説到」，不只是看一場電影而已，更是要積極改變海外華人社區的現狀與未來。「華人在美國太安靜了。」



前不久，電影發行公司天使工作室得到電影《Sight》的全球版權，這部電影可以在線播放，（售價12美元，angel.com/sight )，購買angel會員之後，觀衆在家就可以觀看這部感人的電影。



這部電影不僅是記錄華人第一代移民的奮鬥故事、信仰的故事，也是拍給下一代的故事，「我希望他們通過我的科研和信仰的故事看到，這兩者並不違背，主耶穌希望我們可以讓科學與信仰同行。」王明旭醫生説。

