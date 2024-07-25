香港少數族裔倍增：調查指八成從未使用主流服務

香港少數族裔長者10年增1.6倍，香港基督教服務處昨（24日）發佈調查，八成的人從未使用主流服務，有尼泊爾裔婦女表示語言阻礙難求助，服務處建議社署培訓前線員工了解不同文化差異，促政府提供多種語言服務資訊。



少數族裔長者八成人從未使用主流服務



根據人口普查數據， 香港65歲或以上的少數族裔人士由2011年的9,910人急增1.6倍至2021年的25,792人。香港基督教服務處（服務處）進行調查，發現大多數少數族裔長者及護老者從未使用主流長者中心服務，更有逾半護老者對服務欠缺信心。



服務處於去年11月至今年4月進行「少數族裔長者使用主流服務調查」，以問卷訪問200名60歲或以上的南亞及東南亞裔長者及50名護老者。 調查顯示，逾半少數族裔護老者（54.1%）對主流服務僅給予1至5分，信心明顯不足。同時，有超過八成少數族裔長者及護老者（87.6%）從未使用主流長者中心服務，僅一成人（10.0%）曾成功接受服務。而在曾使用主流服務的人士中，近三成人（29%）指語言障礙影響他們求助。



在甚少使用主流服務下，有一半少數族裔護老者（50.0%）表示長者對其依賴程度為8至10分（10分為最高），並有分別約一成半人於平日（16.1%）及周末假日（14.9%）花逾六小時照顧長者。他們最需要的首三項服務支援為「護送服務」、「日間看顧」及「家居清潔」。



服務處於2016年開展「耆望——少數族裔長者支援計劃」，透過外展、社交康樂、互助支援等服務讓少數族裔長者融入社會。該計劃在2019年擴展至護老者，提升他們照顧能力、增加對長者社區支援服務認識，至今服務近1,000人。



尼泊爾裔婦女語言阻礙難求助



在發佈會，3位尼泊爾裔婦女分享接受少數族裔長者支援計劃的情況。Nanda照顧子女及年長父母，覆診壓力大，私人時間少，參與計劃後認識同路人，學會溝通技巧，減輕照顧壓力。Devi需要照顧79歲的母親 ，因母親行動不便需陪同求診，該計劃轉介她們至長者中心，借到輪椅，申請上門職業治療服務，不過母親仍面臨文化及語言障礙。Ameena照顧子女及年逾七十的父母，因長期病患需不時進出醫院，壓力沉重，有時忘記覆診，參與計劃後了解樂悠咭、醫療券等長者福利，但仍擔心父母因語言障礙難以適應主流長者服務。



培訓前線員工 提供多種語言服務資訊



服務處就調查的現況，建議社會福利署統籌為現時長者服務專業及前線員工提供入門培訓，更多了解不同文化的差異；透過不同形式和渠道，為少數族裔群體提供多種語言的服務資訊，包括將資訊利用語音形式播放、以簡單易明方法翻譯資訊等，讓受眾更能明白和掌握，消除語言障礙。

