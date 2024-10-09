劉彤牧師分享生命河教會全球宣教地圖 提供具體参與行動指南

2024年10月6日，生命河靈糧堂主日禮拜中，劉彤牧師分享了教會最新的宣教地圖，強調教會在全球宣教工作中的廣泛佈局，並呼籲信徒繼續支持這一重要使命。



劉彤牧師在講道中詳細介紹了這張全新的生命河宣教地圖。地圖以彩色設計展示了生命河教會的宣教成果，並附有一整頁的貼紙供信徒使用。地圖分為正反兩面，各自呈現不同的信息：



彩色正面： 低於一百的數字 ：代表生命河教會的分堂所在地，遍佈全球33個國家。例如，地圖上顯示的數字"5"代表巴西的分堂。

：代表生命河教會的分堂所在地，遍佈全球33個國家。例如，地圖上顯示的數字"5"代表巴西的分堂。 高於一百的數字 ：代表教會支持的19個宣教機構，如"116"代表印度的信心神學院。

：代表教會支持的19個宣教機構，如"116"代表印度的信心神學院。 反面： 展示了生命河教會在北美的所有分堂，包括加拿大、美國和墨西哥。

目前，生命河教會共支持了19個福音機構及宣教士，並在全球六大洲的33個國家建立了365間教會。

劉彤牧師鼓勵信徒利用地圖上的貼紙，將其貼在自己有負擔的國家或宣教機構上，回家後每天為這些地區的福音工作禱告。兒童部和青少年部也將參與這一項目，全家共同為宣教禱告。



劉彤牧師回顧了生命河教會自成立以來在宣教方面取得的進展。他提到，多年前一位宣教士來生命河教會分享信息，詢問會眾是否為特定國家禱告過。當眾多會眾舉手表示曾為西撒哈拉和布吉納法索禱告時，這位宣教士深感驚訝。劉牧師解釋說，教會每週在崇拜中都為一個國家禱告，這些年來每個國家都已禱告過好幾遍。這種禱告習慣體現了教會對全球宣教的重視。



据官网信息，每年十月生命河教会举办宣教年会，强调宣教並非少數人的事，而是主耶穌給每位信徒的使命。生命河靈糧堂從創立開始就全力鼓勵信徒參與宣教，並通過以下方式推動宣教工作：



藉禱告推動宣教：教會每週主日為不同國家、城市及族群禱告，並定期派遣禱告行進隊伍前往宣教工場。 藉教導推動宣教：教會透過主日信息、主日學以及實地跨文化社區行動，教育信徒宣教的重要性。 藉短宣推動宣教：積極鼓勵信徒參與短期宣教，讓他們親身體驗福音的使命。 藉金錢奉獻推動宣教：每年十月舉辦宣教年會，進行信心認獻，支持全球宣教事工。

根據劉彤牧師的分享，生命河教會目前在全球33個國家建立了365間教會，並支持了19個宣教機構和宣教士。教會的宣教工作遍及六大洲，覆蓋了許多國家和地區。

