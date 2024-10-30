【萬聖節系列#2】李錦彬牧師解釋聖靈醫治的風險與靈界轉移

上文探討了慶祝萬聖節是否會打開靈界之門，今集李錦彬牧師續談聖靈醫治過程中潛藏的危險和迷思，因無法確定力量來源，可能涉及靈界轉移。他強調，面對疾病時，首先應尋求正確的醫療方案。



問：怎樣區分鬼附與精神病（例如幻覺）？



李：分辨鬼附和精神病對很多人來說是混淆的。在我的著作《鬼附八大特徵》中提到，處理個案時會首先詢問對方是否有家族精神病史，若有，基本上40%為遺傳。此外，精神病往往是長期壓力的結果，需了解對方最近是否面臨人際、財務、感情或工作壓力，若有此類壓力，通常屬精神病。



總而言之，精神病是個人自身的問題，鬼附則是一個人尋求靈界而帶來的外在影響，這界定相當清晰。



問：聖靈醫治的特會中，為何會有參加者仆倒？



李：我身為牧師，職責是牧養而非醫治。當有人患癌時，應建議其就醫，我自己在罹患末期癌症時選擇藥物治療，拒絕參加聖靈醫治聚會。



在特會中，所謂「聖靈擊倒」或「按手醫治」相當危險，透過牧師中介尋求某種特殊能量，可能是在向無名神祇求助。若以「超人」之名祈禱，亦可能出現治癒現象，這構成了一種觸靈的三部曲，即透過渴望和慾求來觸動靈界。



問：如何分辨特會中的痊癒現象是否聖靈醫治？



李：我研究了許多著名的聖靈醫治案例，有些人原本無法活動的手在接受醫治後立刻恢復，這其實是一種「靈界轉移」。這類特會具有相當風險，因為難以確定那股力量的來源。聖經記載，摩西與法老術士都能行神蹟。



一些人在特會中出現東倒西歪的情況，稱為「靈動」，醫治並非基督教專利，民間宗教中亦有類似現象，有時甚至效果更顯著，因而須對其力量來源存疑。我接觸過數百案例，許多人因這些經歷而鬼附，這是通靈的徵兆，必須謹慎。結論是，生病應對症下藥。



問：在你的新書《靈界透視》中提到的自我測試及12種驅鬼方法是如何發展出來的？



李：測試方法多如醫療診斷，不可憑空推測病因，需通過科學檢測和評估，方能對症下藥。我自1979年開始處理靈界個案，至今完成千餘宗相關工作，並撰寫了三本靈界書籍，計劃於明年再出版一本。未來亦有意開設課程，培訓驅鬼專業人員。



＊近期上映的驚悚電影中，驅魔神父也被鬼附。現實中驅魔人是否可能被鬼附？牧者驅鬼前需要哪些準備？敬請留意下回分解。

