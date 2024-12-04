2024年《聖經》銷量激增 越來越多人轉向聖經尋求指引和穩定感

根據《華爾街日報》和書籍出版追蹤網站Circana BookScan的數據，2024年聖經銷量大幅增長，與去年相比增幅達22%。這一增長遠超過同期整體紙質圖書銷量的1%增長，顯示出在當前經濟前景不確定、國際衝突升級和選舉結果令人焦慮的背景下，越來越多的美國人轉向聖經尋找指引和安慰。



根據數據，今年截至10月，聖經的銷量達到了1370萬本，而去年的總銷量為1420萬本，顯示出對聖經需求的持續增長。尤其是首次購買聖經的讀者，與Z世代和大學生消費者群體顯著增加，這些人群對信仰的尋求和精神上的渴望成為此次銷量激增的重要驅動力。



福音派基督教出版商協會主席傑夫·克羅斯比（Jeff Crosby）表示，當前的焦慮情緒普遍存在，很多人不僅為自身擔心，還為未來的子孫後代憂慮。他解釋道："這與人工智能、選舉周期等有關，所有這些因素促使人們渴望尋找心靈的指引。"對很多人來說，聖經成為了尋找希望和安慰的工具。



位於堪薩斯州的Faith & Life書店經理也證實了這一趨勢，他表示，他們的許多顧客是第一次購買聖經，並且這些顧客都在現實世界中尋找希望。該書店提供270種不同版本的聖經，包括皮革裝訂的巨幅版和袖珍版，價格範圍從7.99元到95元不等。此外，亞馬遜等零售商也出售各種專為不同讀者群設計的聖經版本，包括青少年、男性和兒童版本，甚至有山羊皮封面的高端版本，售價高達832.5元。這些新版本和創新設計的激增，使當前成為聖經出版的黃金時代。



根據皮尤民調公司數據，約28%的美國成年人自認無宗教信仰，但這並不妨礙聖經的需求持續增長。儘管許多人可能沒有傳統的宗教信仰，聖經銷量卻不斷上升，反映出對精神生活的重視和需求。今年，《聖經》銷量的激增證明了這一點，尤其是在選舉季節，甚至有政治人物利用聖經來籌集資金。例如，候任總統特朗普便通過代言《天佑美國聖經》來推動選舉活動。



此外，名人和網紅的信仰分享也進一步推動了聖經的熱銷。美國最大基督教書籍出版商哈珀柯林斯基督教出版社（HarperCollins Christian Publishing）表示，聖經需求的激增來自兩個群體：一是對靈性好奇的讀者，他們正尋求人生中第一本聖經，二是那些希望深入探索信仰的讀者，他們正在擴充自己現有的聖經收藏。



這一趨勢顯示出在當前不確定的世界中，越來越多的人轉向聖經尋求精神上的安慰、指引和穩定感，也顯示了聖經在當今社會中的持久和普遍相關性。

