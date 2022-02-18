馬里蘭州百歲人瑞長壽秘訣：唱詩讀經

美國馬里蘭州一名百歲老婦慶祝生日，分享長壽秘密，不沾煙酒之外，還在教堂唱詩歌、向兒孫讀聖經。



剛滿100歲的瑪莎·貝利（Martha Bailey）出生於 1922 年，在弗吉尼亞長大，年輕時大部分時間在教堂唱詩歌靈音震撼人心。她育有一女兒、五孫兒、數十個曾孫，每天負責在家中分享聖經。



她的女兒黛安（Diane Stratton）稱讚母親是一個很有幽默感的人，母親活動自如不需坐輪椅，是一種巨大的祝福，長壽的秘訣是從不飲酒和吸煙。



貝利在慶祝自己百歲壽長辰的秘密是上帝，「是上帝的恩典住在我裡面，我努力過上最好的生活、活出愛主的生命。」



著名佈道家葛福臨（Franklin Graham） 也祝賀貝利，稱讚她的持守信仰，並祝她生日快樂，在臉書寫道：「瑪莎·貝利夫人剛滿100歲，她仍然看起來很棒，不用輪椅就可以自己走動！這是一個很好的生活秘訣！100歲生日快樂，貝利夫人——我們希望妳還有更多的祝福，願上帝保佑妳。」



早前德克薩斯州一位牧師和二戰老兵也滿100歲，而且讚美上帝使他們得享長壽。去年11 月，位於阿拉巴馬州的衛理公會（Big Sandy United Methodist Church）傑克·黑特澤爾牧師（Jack Hetzel）聲稱雖然隨時準備離開世界，但有信心可以活到112歲，「上帝對我太好了，讓我活了100歲。」



中國人對壽數早有體會，認為長壽是一種福氣：「人生七十古來稀。」聖經卻引導人反思壽數，從中有所徹悟，詩篇90篇10節說：「我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲；但其中所矜誇的不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。 」



一個人既長壽又顯出智慧就是大利，箴言9章10節說：「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明。」

