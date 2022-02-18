聖經《激情譯本》被指添加人意 遭刪除

擁有5年歷史的英文熱情譯本（The Passion Translation, TPT）遭 Bible Gateway 從聖經應用程式刪除，有被指其譯本在聖經基礎上加添人為意思，意譯成分多於翻譯。



《英文熱情譯本》（TPT）由 Passion & Fire Ministries 負責人布賴恩博士（Dr. Brian Simmons）統籌，Broadstreet 出版集團出版，自 2017 年發布，被 BroadStreet 稱為「現代、易讀的聖經翻譯，釋放了上帝心中的激情，表達了祂熾熱的愛——融合了情感和改變生活的真理。」



布賴恩稱，Bible Gateway在沒有解釋原因下做出了令人失望的決定，終止了他們對 TPT 的許可，並表示Bible Gateway 是一個流行的在線聖經平台，提供 90 種英文聖經版本，接觸世界不同語言的基督徒，有很大的影響力。



Bible Gateway則在一份聲明指，聖經應用程式可以有權在他們的平台，認為適合的管理情況下做出決定。



對於 TPT被刪除，支持者與批評者各有說法，該譯本頗深受牧者歡迎，加州雷丁伯特利教堂（Bethel Church in Redding）高級牧師比爾·約翰遜（Bill Johnson）是粉絲之一，他在TPT網站上一次的代言指，閱讀其譯本為「近年來我生命中最偉大的新體驗之一」。



但有批評者表示，TPT 應該被歸類為意譯（paraphrasing）而不是翻譯， 意譯是用不同的文字重新敘述一句話。



改革宗領袖、倫敦國王教堂（King's Church London）牧師安德魯·威爾遜（Andrew Wilson）認為， TPT 文本添加了太多沒有原文基礎的內容，「如果它是自覺地轉述的話，這仍有點好處，但如果人們認為這是翻譯，則不然。」

