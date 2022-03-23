古猶太民族亡國後遺症：集體創傷神觀轉變

古代猶太人被外族入侵國破家亡，流放異鄉引發多重身分危機，崇基學院神學院王珏教授在網上課程分析「流放」對侵略者具社會功能，卻使流散者做成集體創傷，甚至影響民族的神觀。



侵略者利用「流放」鞏固社會



王珏解釋流放是「個人或群體無論自願或否被迫離開一個身分認同的地方，在另一個地方定居」，流放不單身體遷移，更加是心理狀況，涉及內心掙扎、歸屬感、鄉愁等的情緒波動。



放逐是一種古代帝國管治社會、懲罰人民的手段，巴比倫放逐猶太人為精英、工匠和專才，幫助帝國擴充領土，所以農民反而不會被放逐。耶利米書和以西結書記載，新巴比倫時期（公元前609至539年），猶大王約雅斤半亂之後，部分猶大領袖和工匠被擄到去巴比倫。



國破家亡集體的創傷



王珏從大英博物館館藏分析，在古代被擄者往往受到不人道的對待，公元前約700年猶大被俘虜遭亞述士兵刺穿、剝皮；19世紀義大利畫家弗朗西斯科·哈耶茲（Francesco Hayez）的《耶路撒冷聖殿被毀》描繪公元70年耶路撒冷第二聖殿被毀慘況，有人從高處墮下、婦女被人蹂躪、屍倒街上、基路伯飛走喻表上帝離棄子民。



由此可見，國破家亡是一種集體的創傷，現代學者發展出的創傷理論：在戰爭、大屠殺被擄或被迫遷到陌生環境中，遭受各種傷害會產生「創傷後壓力後群症」，症狀包括抑鬱、焦慮、妄想、失語、自殺念頭。古代猶大亡國，耶路撒冷聖殿被毀，流散者或許也遇上這類的壓力。



流放引發多重身分危機



對於猶大國流散人民在巴比倫的生活，有三個歷史看法：1. 生活如常，沒有被帝國束縛；2. 生活艱苦，被奴役從事體力勞動工作，聖經對帝國政策有相關的描述；3. 生活沒有想像中糟糕，有些流放者的後裔還能在帝國組織當高位。



不論如何，流放導致經驗與認知失調，國破家亡被擄的經驗會引發多重身分的危機包括社會、政治、文化，例如失去家園和親朋戚友、文化被同化、宗教危機，民族的神靈被打敗，令人對信仰失去盼望。



王珏指出，流散者經歷的災難與痛苦無法克服，存在於人的潛意識中，零碎的影像令到受害者重新經歷這份創傷，他們會失語無法表達這種經歷；感情麻木；缺乏情感的反應；失去了信念質疑上帝、世界和別人。



聖經哀歌屬創傷文學的一種類別，耶利米書提到耶路撒冷居民在廢墟中，以片段式的方法描述國破家亡，受害者覺得無辜，質問和不滿上帝；詩篇137篇流露出猶太人對耶路撒冷聖殿毀滅，感到絕望和憤怒。



終末論：從猶太民族流放經驗發展出來



因此，流放成為猶太民族自我意識的結點，並從結點看律法和先知書時帶出幾類信息：1. 過去成為文化記憶，被重新想像和賦予意義；2. 被擄前的傳統是從被擄後的角度重新解讀，以用作追索解釋先祖的故事和君主時期的文化與記憶。因此流放是以色列自身敘述和對未來想像的起因，流放只是效果。



猶太民族自我意識的結點也發展出神學概念，例如「獨一神觀」；「普世主義」耶和華從地方的神明變成普世性的神；「命運逆轉」猶太人對復國、重拾領土、帝國壓迫者最終受到懲罰的思想，發展出《天啟文學》、《終末論》，這都從猶太民族流放的經驗發展出來。



中文大學崇基學院神學院推出「2022網上課程體驗」，王珏教授講解的主題為「流放：一個希伯來文學的結點」，1月28日上載於YouTube平台。

