修女也TikTok 前喜劇團演員游走修院與社區

即興喜劇團演員搖身變修女，更利用社交平台TikTok唱歌跳舞將基督教信仰融入生活，游走修院與社區傳另類福音。



修女上TikTok跳基督舞 追隨者為復康人士



聖約翰浸信會（Community of St. John Baptist ）莫妮卡克萊爾（Sister Monica Clare）2012年當修女之前，原名是Claudette Monica Powell，在洛杉磯聲樂搖滾二重奏和即興喜劇團演出，進入修院後進行連串反傳統行動，參加近年在美國掀起的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗議種族歧視、爭取婦女權益、性別平等。



她所屬的聖約翰浸信會（另稱：慈悲修女會）是奧古斯丁修女的聖公會宗教組織，莫妮卡克萊爾在社交平台向社會大眾傳播聖公會價值觀。



修女給人傳統形像是衣著保守，圓領白色襯衣配上黑色外袍斗篷，黑色頭巾，像中世紀歐洲的老姑奶奶，手持黑色皮面聖經，深閨於教堂肅立在巨型十字架下誦念玫瑰經，迎向十字架上的主耶穌。



莫妮卡克萊爾卻一反傳統，與一群修女走上TikTok，每天在視頻與觀眾見面，她們捕捉特殊節日創作出一個又一個的驚喜劇，跳出與耶穌同步的舞蹈，演活日常生活蒙太奇版本的電影，將流行歌曲與基督教信息融合，在TikTok帳戶有161,000追隨者，來自門諾派教徒、正在康復的酗酒者、無神論者、素食者等，在Facebook還開了一個小組名為 Geeks for God。



這位56歲的修女直言：「我們不是一群守舊的冷酷婦女，我們對宗教虔誠，在生活上全方位接觸社區的人，住在社區的女性非常聰明，她們知道自己要甚麼。」她還指出，修女所做的並非甚麼出位事，只是揭開人們對修道院的神秘面紗。



修女：宗教優先媒體只是傳播工具



修道院利用網絡平台傳福音並非首次，早在2000年羅馬天主教修女開始在YouTube、MySpace表演，當時教宗也承認社交平台的威力，雖然充斥各種鼓勵人追求虛榮的消費物，但也可以用來傳福音。



除了莫妮卡克萊爾，還有其他修女通過現代媒體形式將耶穌帶到世界，30歲的戴維斯修女（Chelsea Bethany Davis），隸屬聖保羅女兒會，自稱是媒體修女，在社交平台上有189,000名追隨者，她在一個視頻中分享如何努力學習意大利語。



41歲的麗莎‧嘉露修女（Lisa Carol Hezmalhalch）在舊金山灣區長大，2021年搬到亞利桑那州的康喬，建立了一個小農場和新的天主教社區。她的視頻涵蓋烹飪（最近採摘的 10 磅西紅柿），目前通過在 eBay上出售商品而還清的學生貸款債務。



嘉露有143,000名追隨者，向她發出不同的懇求，她每天每次為20至50人祈禱，然後才進行靜修。



曾有製作人跟她接洽出席遊戲節目客串表演，不過嘉露仍在掙扎，修女們都一致認為直播花了不少時間，如何在宗教生活上平衡，她們最終還是選擇宗教優先！

