疫情後教會領導力研討 籲去中心化放棄舊思維

疫情中教會聚會轉移在線上，教會領導模式朝哪那方向發展？紐約神學教育中心網絡媒體宣教副總監歐建樑在一聚會，提出教會領導去中心化，呼籲教會趁疫情放緩重整架構、放棄固囿思維。



歐建樑表示，疫情帶來教會天時、地利、人和的機會。天時：全球教會避疫情遭停頓，需要一起重整；地利：網絡時代社群數據化，因為教會本身是人聚集的優勢地方，更加容易蒐集到這群的數據；人和：二次大戰後投入教會事奉人員，上一代牧者進入退休交棒期，牧者交棒黃金期遇上網絡時代，有利因素是幫助下一代產生效領導力的團隊，這些客觀因素是上帝透過疫情給教會更新。



疫情下網絡時代去中心化的領導



去中心化是教會領導去中心化，還是教牧領導去中心化？上一代教會管理源用中心化，例如聯會有決策權作領導角色。去中心化的教會管理，優勢是點對點溝通，優化中央集權干預，減低中央決策失錯運作危機，若果上一代牧者面對疫情危機芍網絡運作不熟悉，決策或會出現失誤。



聖經都有中心化和去中心化，耶穌道成肉身就是將舊約中心化除去，例如祭司是宗教屬靈權力中心，在新約耶穌道成肉身將人透過祭司通向神的中心移除，因此疫情下去中心化對教會有好處。



籲教會重整架構 放棄舊思維



網絡時代何去何從，歐建樑提出三向度 : 視野高度、文化辨析、檢視實踐。教會領導層對未來需有認知，從宏觀視野看疫情、戰爭、能源危機對全球影響；從國度視野看教會，反思上帝將我們放在這個時代的心意是甚麼？這都是超越教會地域、時空，對教會未來角色的認知。



文化辨析方面，認識會眾生活和靈性的供求；堂會宗派文化辨析，對堂會傳統及神學處境的認知，例如所屬宗派是哪一類？茫麼屬靈傳統，以致認識神學面對處境的時候怎樣走，幫助教會面對當下的路向。還有網絡時代文化分辨，認識網絡文化後疫情的範式轉移，究竟這個時代的文化怎樣心意更新而變化，察驗上帝純全善良的旨意？



檢視實踐方面，歐建樑提出「Reset」及「Recharge」。「Reset」是藉著疫情放緩，教會團隊趁機重整架構；「Recharge」是棄減閒置空間，例如教會一直沒有用的房間轉讓出去，還有放棄固囿思維。



最後，歐建樑認為去中心化不是去耶穌基督，不是剝奪上帝的權利。



紐約神學教育中心漢語網絡神學院4月9日舉辦研討會，主題：「疫情後教會的領導力和團隊將何去何從？」主講嘉賓：麥愛堂博士（紐約神學教育中心漢語網絡神學院教牧學博士課程主任）；分享嘉賓：尹可名傳道（企業顧問、作家及自由傳道）、徐巧玲博士（台灣新北市立崇林國中校長）、彭奕靈傳道（台灣基督教中華循理會忠勇教會傳道）；主持：胡斯瀚先生（紐約神學教育中心多媒體副總監）、歐建樑(春麗）傳道 （紐約神學教育中心網絡媒體宣教副總監） 。

