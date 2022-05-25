軟弱無助怎麼辦？新耶路撒冷教會蘇凱馨牧師提出，關鍵時刻三點應對：「冷靜、停下腳步、轉向神」，她並指「不節制的怒氣如野火害己害人」。



軟弱無助關鍵時刻：「冷靜、停下腳步、轉向神」



全球基督徒禱告院新耶路撒冷教會蘇凱馨牧師在近日講道「關鍵時刻」提出一問：當人軟弱在關鍵時刻絆倒人的是甚麼？她以摩西為例，摩西按照神的指示進行每一步，靠著神的能力解決事情，如果順著自己情緒去處理事情所有的努力都會白費，希伯來書11章27節指摩西：「他因著信，就離開埃及，不怕王怒；因為他恆心忍耐，如同看見那不能看見的主」。



蘇凱馨續指，但凡一個人用自己的方法去救人，都要付出沉重的代價，憑自己的力量不可能成就出埃及的任務，那就無法突破難關。因此，軟弱無助關鍵時刻，人要「冷靜、停下腳步、轉向神」。



有人說功課難學怎麼辦？蘇凱馨直言，神一定用辦法教我們，讓我們學了這功課，只要人有百分百決心降服於神。決心很重要必需包含三要點：「禱告、聽道、行道」，面對試探立刻逃離現場，維持天父喜悅的心，切勿用血氣處理。



怒氣失控如野火害己害人



蘇凱馨提醒：「不節制的怒氣會傷害自己，也會害別人；腐蝕心靈；吃掉健康的細胞；影響你的性格；不節制時會成為毀滅的野火，失去祝福，事情前功盡廢。」相反，「憤怒若節制可鍛鋼煉鐵，神是給人盼望和喜樂」。



基督徒面對關鍵時刻思考：「如果耶穌在你面前，祂希望你怎樣做？」 按照聖靈的引導不要按自己的私慾行事，舉起聖靈的寶劍摧毀仇敵的詭計，不要順從私慾打回原形。



最後，蘇凱馨用雅各書1章22節鼓勵會眾：「所以，你們要脫去一切的污穢和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們靈魂的。」

