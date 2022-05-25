西班牙天主教新版聖經：「漁夫」改「漁人」

西班牙羅馬天主教新版聖經將「漁夫」（fishers of men）改為「漁人」（fishers of persons），遭羅馬天主教領袖批評：耶穌究竟呼召誰？



該段經文記載於馬太福音4章19節：「耶穌對他們說：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」（基督教《和合本》）翻譯為「得人如得魚」，上文是耶穌在加利利海邊行走，呼召打魚的西門彼得和他的兄弟安得烈。



專門出版神學、心理學等書籍的出版商畢爾巴鄂（Desclée De Brouwer）常務董事哈維爾（Javier Gogeaskoetxea）表示，改變措辭是為了保護所有「忠實於原文」的人，並不是屈服於公眾壓力果。



他解釋：「如果用男人來表達，將缺乏對原文的忠實度，因為希臘詞既不是男人也不是女人。」並指，有人試圖通過將包容性語言歸因於翻譯來爭論，這只是脫離現實，原因只有一個，忠實於原文。



耶路撒冷聖經和考古學派遵循「最古老的文本總是最真實的」，這是基本規則，如果現在改成性別友好，與耶路撒冷聖經考古學派的決定無關。總而言之，聖經翻譯不是只符合現代，而是盡量忠實於古代。



不過，更新措辭遭到羅馬天主教領袖批評，昆的卡教區（Cuenca）安東尼奧神父（ Fr. Antonio María Domenech Guillén）說 ：「這對我來說似乎不對，但我認為它具有我們給予它的重要性。如果我們每天閱讀聖經，我們早就意識到耶路撒冷聖經翻譯不是最好的選擇。」



瑪麗亞·多梅內克·吉倫牧師 Jesús Silva）也認為，「anthropos」是指人類、靈長類，不分性別的。然而，翻譯為「人」亦有問題。耶穌指的是甚麼人？人類、天使或神聖？在文本中，如此翻譯，不排除耶穌正在呼召門徒向天使或上帝本人傳福音。



耶路撒冷聖經的英文譯本於1966年首次出版，包括在新教聖經中發現的所有 66 本書以及另外 7 本書。第一部該類聖經於 1956 年以法語出版，基於古希伯來語和希臘語文本，而不是拉丁文的《聖經武加大譯本》（Vulgate）。

