竊賊闖教堂盜聖幕天使像被斬首 教區斥仇恨行為

紐約布魯克林一名竊賊割破金屬保護外殼，偷走天主教堂價值200萬美元具歷史的聖幕，天使雕像被斬首，教區指責是仇恨行為。



紐約布魯克林的聖奧古斯丁天主教堂保存著歷史悠久、價值200萬美元純金和珠寶的聖幕，據布魯克林教區新聞稿，案發於5月27日竊賊用電動工具切割金屬外殼偷走聖幕，聖幕兩側的天使雕像被斬首，聖幕內的奉獻聖體被扔到整個祭壇上，聖器收藏室的保險箱也被打開，但裡面甚麼都沒有。



該教堂神父圖米諾（Father Tumino）在翌日回到教堂發現聖幕不見了及報警，聲稱：「這是毀滅性的行為，聖幕是教會在敬拜之外的中心焦點，它承載著基督的身體——聖體聖事，被交付給生病和回家的人。」



不過，他還是感恩，無論損失有多大，發生盜竊時教堂空無一人沒有人受傷害。



教區則發聲明指，聖幕可以追溯到教堂建於1890年代，由於具有歷史和藝術價值，這個神聖的聖禮容器是不可替代的。



紐約市警察局表示，教堂當時正進行改建工程，安裝了防盜攝錄機，現正展開調查，並稱這宗案件是「厚顏無恥不尊重和仇恨的犯罪」，並已向社區尋求任何可以解決此問題的合作方法。



紐約大主教管區紅衣主教蒂莫西（Timothy M. Dolan）計劃5月31日訪問曼哈頓天主教堂，指責破壞者在教堂搗毀雕像甚至將天使雕像斬首，該教堂成為「仇恨犯罪」的受害者；紅衣主教計劃在晚上舉行祈禱會，祈求天主止息這種破壞和仇恨的行為。

