第二屆「基督教音樂頒獎禮」 團隊創作安慰此刻港人

香港多元基督教音樂平台Hypersonic Lab於6月18日舉辦第二屆基督教音樂頒獎禮，頒發獎項共11個，期盼詩歌在崇拜以外有更多想像空間如曲風、敬拜模式，希望基督教音樂出現百花齊放的景象。



主辦單位表示此為一年一度基督徒音樂盛宴，表揚基督教音樂人的付出與努力，推動更多優秀的作品讓更多人認識。今屆得獎歌曲包括：年度MV獎由Flow Church流堂 〈一根刺〉奪得；年度填詞：伙石間 〈亞伯拉罕的謊言〉；年度作曲：ACM 〈沉〉。我最喜愛歌曲計有：原始和聲Raw Harmony〈保守我心〉、Milk&Honey Worship〈憂傷痛悔的靈〉、Kings & Priests〈願〉。



在頒獎禮上司儀指，其實基督教音樂已經準備好出去，現時大部分創作的詩歌對象，是30萬到教會崇拜的信徒為他們而唱，詩歌可以在崇拜以外有更多想像的空間，無論曲風、敬拜模式，希望基督教音樂出現百花齊放的景象。



玻璃海樂團團長楊芷瑩認為，敬拜音樂表達對上帝的愛和感受，近年興起不同類型團隊，創作不同風格的詩歌，在YouTube百花齊放，但在教會所使用的仍有一段很遠的進程，希望大家努力創作的成果能夠被教會使用，創作的詩歌不單表達自己，還有傳遞新的信息，現今在香港不容易的環境裡，不少團隊創作了很多安慰人心的歌，陪伴大家留了不少眼淚，是我們生命裡面的養份，相信音樂是會講說話的。



音樂創作人方文聰分享對詩歌歌詞的期望，呼籲突破基督教通用的詞彙，例如「讚頌、 跪拜、降服、導航、引牽」等。當描述對主的愛慣用「主是我們的良人」，可嘗試用「提子乾兩份搣、窮但超溫馨」；描寫公義慣用惡人悔改，可用「惡人你小心地滑」取代，盼望突破思想框架，讓上帝在這世代透過詩歌作品說話。



最後，主辦單位 Hypersonic Lab宣佈Hypersonic Fest 2022 將於12月11日舉行，並公佈主題曲〈本音〉。



Hypersonic Lab 6月18日在九龍灣國際展貿中心Music Zone舉辦第二屆基督教音樂頒獎禮《The Horn Music Award》，網上直播YouTube累積至今逾6千多人次觀看。

