商福新教材實踐神學為軸 ：職場信徒應對劇變處境

商區福音使團推出教材以實踐神學反思為軸心，幫助新一代職場信徒從分享處境開始，探討聖經教導與現實情況實踐的差距，尋求實踐方向。



商區福音使團6月13日在教牧定期交流聚會發佈該套教材，總幹事陳永康分享出版緣於有見新一代職場信徒在現代社會文化影響下感到迷惘，甚至出現聖俗二分的狀況，而牧者離開職場太久在牧養上需要資源來支援，回應信徒在大專或初職階段離開教會甚至離開信仰的情況。



教材透過7個步驟讓信徒：1. 分享處境開始；2. 以不同學科的概念詮釋信徒現實的處境；3. 嘗試探討聖經中相關的教導和立場；4. 嘗試探討聖經教導與現實情況之間的實踐差距；5. 以不同的神學思想和概念對應處境進行反思；6. 尋求可行的實踐方向；7. 嘗試踏出實踐的一小步作結。



此外，商福將設立教材的支援平台，除製作短片協助教牧使用教材外，亦為已購買教材的堂會或教牧提供有關教材使用的諮詢服務，教牧也可把使用教材時遇到的情況，或弟兄姊妹的提問反饋商福，讓商福和一眾「牧養職場新一代」計劃的顧問作出研究和回應。



首套教材〈門徒工作觀〉將於8月出版，隨後出版〈門徒工作的人際關係〉、〈職場壓力與靈修〉、〈門徒的理財與生活〉。

