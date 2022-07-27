第94屆「港九培靈研經會」8月1日開鑼！





第94屆港九培靈研經會8月1至10日開鑼，總主題為 「永恆的盼望」，一如既往設早午晚三堂，今屆網上直播不設現場聚會。



今屆港九培靈研經會在第五波疫情之下如期舉行，邀請得三位牧者主講，早堂研經會講員：柯貝爾牧師［Rev. Bill Crowder］（靈命日糧事工聖經教師），主題：「明白基督的心」； 午堂講道會講員：李思敬牧師（中國神學研究院榮休院長），主題：「如此我信一一使徒信經與舊約神學」；晚堂奮興會講員：鮑維均牧師（美國三一神學院院長），主題：「主耶穌啊，我願你來」。



周永健牧師在今期《培靈會訊》指出，過去兩年香港因為新冠病毒疫 情的緣故，實施社交矩離等管制，以致每年一度8月1至10日的港九培靈研經會取消實體聚會，早晚的三堂聚會安排網上直播，使各地更多華人得聞神的道，收視人數更創新高。



今年第五波疫情更趨嚴峻， 防疫措施越益收緊，但深信在各種限制的情況 下，神的道必不受限制，亦不會被捆綁，並指若屆時未能恢復實體聚會，三堂的信息將在網上直播，使信徒在不同地方可安心收看聆聽。神的道不被捆綁，除了有人忠心宣講神的話，亦因為聽道的人將神的話存放心中，並遵行實踐聖經的教導，藉著傳揚和見證，神的道便大大興旺。

