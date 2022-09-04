亞洲基督教議會發聲明 促教會提高意識改善環境

世界衛生組織估計，全世界每年有超過1300萬人無辜斷送生命，亞洲基督教議會（Christian Conference of Asia）在「世界衛生日」發聲明，呼籲給所有人一個公平、健康、可持續發展的社會。



2022年世界衛生日（World Health Day）主題為「我們的星球，我們的健康」（Our planet, Our health），亞洲基督教議會在一份聲明中強調，需要將我們的健康和福祉與環境等同起來，特別是在新冠大流行的環境，所有受造物的福祉必須保持平衡，以實現更健康的社會。



世界衛生組織 (WHO) 估計，全世界每年有超過1300萬人死於可避免的環境原因，包括氣候危機，這是當今人類面臨的最大健康威脅。氣候危機也是一場健康危機，改善空氣、水和噪音等關鍵領域，其環境質量可以預防疾病並改善人類健康。



氣候變化的影響對健康構成直接威脅，包括極端溫度、極端天氣事件頻率增加，以及傳染病和過敏原模式的轉變。還有，個人的社會經濟地位會影響他們對環境壓力的暴露程度，因為較貧窮的人更有可能生活在退化的環境，或面臨氣候變化直接影響的環境中。



由於預先存在的健康狀況或營養狀況不佳，這些處於社會弱勢地位的人群可能對環境壓力源的影響更為敏感。



聲明續指，在亞洲地區，新發和再發傳染病、食品安全和保障受損，以及氣候變化對健康的影響都威脅著地區衛生安全。



亞洲基督教議會敦促其成員教會、理事會、普世合作夥伴和志同道合的組織，在保護我們的星球和控制氣候變化，對健康的影響方面邁出積極的一步，同時提高複原力。疾病是平衡狀態的破壞；治療是恢復平衡；教會是醫治與和解的工具。



該議會認為，亞洲教會在提高意識，採取措施改善環境，促進健康和療愈社區，擔當重要的角色。

