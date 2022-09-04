聖經的巨人是神話故事？ 紀錄片搜羅證據探索





以色列北部發現「聖經中的拿非利巨人」證據，美國電視網製作紀錄片，聖經的資料、考古的來源呈現在觀眾面前。



創世記6章4節：「那時候有『偉人』在地上，後來神的兒子們和人的女子們交合生子；那就是上古英武有名的人。」「偉人」原意為「巨人」，民數記13章33節此字用來形容身材高大的亞納族人。創世記6章4節說明當時已經有「偉人」或「巨人」在地上，神的兒子與人的女子之後裔就產生「英武有名的人」或「另一些巨人」；中文聖經恢復本「巨人」譯為「拿非利人」（Nephilim）。



為向觀眾解開「巨人」之謎，美國電視網啟發網絡公司（The Inspiration Networks，INSP）製作紀錄片《天使與巨人，守望者與拿非利人》（Angels & Giants, The Watchers & Nephilim），紀錄片共四集，每集播出1小時。



啟發網絡公司高級製片人兼導演魯迪．蓮達(Rudy Landa)表示，拍攝該紀錄片系列是基於對上帝話語的熱愛。



「聖經多處描述拿非利人，創世紀6章形容這些巨人是神的兒子和地上的女人生的，記錄片詳細分析聖經的資料，對於非宗教觀眾來說也有趣味性，在片中我們尋找實際證據、世上存在的遺跡和線索，所以不僅是基於信仰更大程度是從考古角度來探索。」



在拍攝過程還得到有神學背景的作家道格拉斯·范·多恩 (Douglas Van Dorn)協助，撰寫了一本關於拿非利人的書。



多恩指出，我們提供證據，邀請人們觀看研究，然後自己定論，在記錄片中不說教、不隱瞞任何真相，將一切聖經的資料、考古的來源呈現在觀眾面前，寓學習於研究。



這部紀錄片在埃及、秘魯和美國拍攝，首先從以色列的戈蘭高地開始，因為它對聖經巨人的歷史意義。蓮達強調：「從以色列開始是有意義的，拿非利人的故事就是從那裡開始，就是戈蘭高地。」



她補充，在記錄片中以欽定本聖經來解釋以諾書，描述的天使和巨人對照聖經所記載的是否相符，在以諾書所陳述的內容旁邊顯示上帝直接陳述的說話內容，然後由觀眾決定相信甚麼，聖經所記載的巨人是虛構的神話故事，還是上帝的說話，觀眾自行判斷。



《以諾書》是公元前2世紀的啟示文學作品之一，但被基督教會、猶太教團體視為偽經。該書據悉由挪亞的曾祖父所寫，聲稱拿非利人在被逐出天堂後被送往黑門山，黑門山的名字源於希伯來語cherem，意思是「被放逐」。

