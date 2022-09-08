戒煙講座：聖經結合心理學 借助AI、VR工具

基督徒宗教心理學學會近月推出一系列講座，其中討論聖經為本的戒煙治療，中文大學心理學系退休教授陳天祥指出戒煙成果因人而異，將借助人工智能（AI）和虛擬實境 （VR）工具，帶領戒煙人士預視自己身體、事業和靈性未來的變化。



戒煙治療法：聖經為本結合心理學



陳天祥介紹以聖經為本的戒煙，即是聖經作前設、以心理學作方法。聖經清楚指出人透過上帝創造的本能，才能明白和接納救贖的恩典發揮功效，羅馬書1、10章指出人歸信主是透過心智和行為，靈命成長表現於心智改換一新成為新造的人。



以弗所書4章說，若果漠視或拒絕上帝創造的生理和心理機制介入，就算基督徒呼求也沒辦法支取上帝救贖工作施予的恩典和權能，因此聖經為本的戒煙是設法將信仰和心理學的資源介入，發揮治療最大的效果。



戒煙遇上7問題



陳天祥以4個向度探討戒煙事工：學科之間的關係、如何整合、有何成果、展望？不同的知識體系各有不同，從其對事物或現象的了解來整合，條件是先確定了解或處理甚麼具體的事物，並為目標設計把原來不同的觀點整合起來。



戒煙為例，整合過程是先了解戒煙要處理甚麼問題；靈性、聖經、心理學三者如何 共用資源等。戒煙處理7問題：不足夠信心可以戒煙？記自己與主同死同復活的身份？不醒覺自己的私慾及聖靈的引導？吸煙錯誤的知識及美好的回憶？缺乏靈性成長的目標？自我控制能力不足？戒斷之後偶然過失而完全自我放棄？戒煙班亦以此基礎。



聖經回應7問題



1.信心不足也可以戒煙：將主的話內化在心中，成為動力結出果子（約翰福音15:5、7）



2.基督徒勿忘記與主同死同復活的身份：以此勝過罪性（羅馬書6:11）



3.聖靈引導拒絕肉體私慾：糾正對吸煙的錯誤知識（羅馬書8:6）



4.除去污穢敬畏上帝得以成聖（哥林多後書7:1）



5.戒煙者缺乏靈性成長目標：人需認識上帝對自己的計劃和獎賞，有了人生目標全力以赴發揮力量（腓立比書3:13-14）



6.自我控制力量不足：靠著聖靈戰勝身體惡行（羅馬書8:13）



7.戒煙之後若果再犯：時刻提醒自己戒煙後要過聖潔生活，就要與魔鬼爭戰，穿戴全副屬靈裝備站立得穩（以弗所書6:12-13）



陳天祥指，這些方針需是心理學的觀點配合，例如人需要有信心期待成功的結果才會有積極的參與；改變一個習慣必須把潛意識的思想和行為呈現在意識的層面才能改變；心理學有清晰的目標就有更強大的動機；還有警覺及裝備可以避免意外的復發；因此人的自由意志在乎否決潛意識產生的慾念。



戒煙成果因人而異 借助AI、VR工具



至於成果各人有所不同，有人理性上知道、有人對吸煙產生負面聯想、有人分辨到肉體與聖靈的聲音、有人加深屬靈的體會、有人守著戒煙的底線、有人戒煙後得到家人鼓勵靈性大增等。



對於未來的展望有兩方向發展，陳天祥表示借助科技例如人工智能（AI）和虛擬實境 （VR）的工具，帶領戒煙人士預視自己身體、事業和靈性未來的變化，也希望透過這種戒煙模式推廣到戒掉其他癖好，如網頁色情或沉迷打機，能否成功待有恩賜的信徒加入行列協助戒煙人士。

