教堂遭伊斯蘭國摧毀 驚現1至13世紀基督徒遺物

考古學家在伊斯蘭國摧毀的教堂，發現第1至13世紀從兵丁至主教的遺物，包括羊皮卷和文稿等。



位於伊拉克省會城市摩蘇爾的敘利亞正教會（Syriac Orthodox）聖托馬斯教堂（Mar Thomas Church），4年前被伊斯蘭國武裝分子破壞嚴重受損毀，考古工作者在教堂復修的時候發現十多件由1世紀至13世紀基督徒的遺物。



根據國際基督徒關懷差會（International Christian Concern）消息，遺物當中有古敘利亞蘭語的手稿、6個刻有亞蘭與明文的石製容器，包括聖西奧多（Saint Theodore）、聖西門（Saint Simon） 、莫加布里埃爾（Mor Gabriel）、 聖西緬（Mor Gabriel） ，還有十幾位著名人物。



聖西奧多是3世紀一名兵丁，因為信奉基督教被斬首，一個石製容器刻上與聖奧多有關的銘文；還有一些容器與耶穌門徒之一奮銳黨西門有關，另有莫加布里埃爾主教，他為公元593至668年間位於土耳其東南山區圖爾阿卜丁（Tur Abdin）的主教。



其他基督教遺物計有：第1世紀迎接嬰孩耶穌的使者西面、門徒約翰留下來的遺物，以及公元13世紀敘利亞正教教會地區牧首希伯來收藏的物件。



國際基督徒關懷差會表示，由於復修伊斯蘭破壞的教堂，發現基督教文化遺產，令人非常鼓舞，復修計劃仍然在進行，估計整個計劃需要1億多美元。

