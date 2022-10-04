能源價格飆升 英教堂聯合解市民寒冬

歐洲各地今年面對能源短缺、價格上漲危機，英國各地教堂在冬天計劃開放教堂，接待有需要的家庭度過寒冬。



為了應對能源危機，教會工作委員會（ChurchWorks Commission）發起援助計劃，要求教堂及社區中心在冬季開放，接待貧困家庭，現時預計有四分一人無法負擔新的能源費用，教堂將會開放作為避寒地方，並且提供膳食，約有1,000間教會參與；英格蘭教會、天主教會、浸信會、衛理公會、教會城市基金、英國基督徒反貧困、邊緣事工和救世軍等組織表示支持。



英國前首相白高敦（Gordon Brown）表示：「這場危機遠遠超出了政治範圍；這是一個道德問題，就是我們對鄰居的責任，尤其是對那些擁有最少但需求最大的人的責任。」



教會工作委員會主席巴特勒（Paul Butler）指出，在過去的幾年裡，英國各地教會採取了鼓舞人心和有意義的行動，來幫助那些最脆弱的人。通過 新冠肺炎大流行，教會做出了迅速和創造性的反應，現時國家出現另一場危機，教會和社區中心需要再次加強合作，成為當地熱烈歡迎的地方。



巴特勒又指，隨著能源價格上漲，即使有政府的支持，數百萬人將受到影響，無法負擔基本費用，「教堂和社區團體完全可以幫助那些需要溫暖的人，如果我們真的要在全國範圍內產生影響，我們需要數百個團體來保證他們得到足夠的地方。」



教會工作委員會（ChurchWorks Commission）由 1,200 個地方教會、40 多個教派和合作夥伴組成的網絡，旨在協調英國的教會面對新冠肺炎，更新社區恢復希望。

