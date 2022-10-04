首屆「天下華人唱出好詩歌」大賽：福音樂韻飄揚場館

由香港福音盛會、以勒基金、華福中心香港區委、影音使團創世電視主辦的第一屆「天下華人唱出好詩歌」大賽於9月24日（星期六）舉行準決賽暨總決賽，合共32個參賽單位全力以赴，以詩歌榮耀上帝，以歌聲觸動心靈。



第一屆「天下華人唱出好詩歌」大賽於鴻圖道1號創世電視錄影廠創世基殿隆重舉行，由著名福音歌曲創作人西伯先生及音樂監製劉港源先生帶領李子勳先生及單穎深小姐擔任主持。而大會亦邀得一眾福音影視及音樂界代表人物擔任評審團，包括：



影音使團總幹事暨評審團主席袁文輝院士、福音流行音樂歌手曾路得小姐、著名流行歌曲作曲家及演唱會音樂總監Johnny Yim、著名基督教音樂人吉中鳴牧師、福音流行音樂歌手及作詞人鄭蘇如紅師母、著名流行聲樂導師及藝人李璧琦小姐、以勒基金總幹事陳歐陽桂芬女士、創世電視台長黃耀榮先生、著名DJ及演藝人劉倩怡小姐。



在去年9月，歷史性首屆「天下華人唱出好詩歌」大賽召聚了世界各地音樂愛好者前來參與，展開了為期300多天、畢生難忘的詩歌修練之旅。從面試、工作坊、選拔賽、「66強VS」大賽、準決賽到總決賽；參賽單位由接近500個漸漸篩選至最終八強，每位「天下華人唱出好詩歌」參賽者既是對手又是互相鼓勵的隊友，共同經歷歡笑、淚水和揮灑汗水的時刻。



在過去一年，「天下華人唱出好詩歌」大賽已化身成具福音價值的歌唱比賽，各參賽者都能隨時隨地以詩歌傳福音，讓都市人的心靈再次被鼓勵，引發他們對生命的熱誠。



準決賽由香港福音盛會董事會主席唐榮敏牧師為大會祝禱揭開序幕，經過一輪精彩的比併後，成功晉級的「幸福八強」透過即場抽籤，在大會指定的經典福音歌曲中決定選歌次序，並配合各人的生命見證，向公眾闡述宣教心志信息，燃點受眾心中傳揚福音之火，祝福香港，大會邀得以勒基金總幹事陳太為總決賽祈禱。



八個參賽單位完成表演後，由充滿音樂才華的黃劍文弟兄上台獻唱詩歌〈帶領我〉及福音電影《幸福奇蹟》主題曲〈只要相信〉；並與擁有一副好歌喉的應屆超級狀元焦采溢同學合唱詩歌〈這是什麼道理〉，祝福場內觀眾。



隨着比賽來到尾聲，終於迎來公布比賽結果的一刻。



季軍得主為蕭凱恩，其演唱歌曲是〈愛是不保留〉，她是香港女鋼琴家、歌手、失明人士，更是2021年樂壇實力派新人；於2016年考進香港中文大學音樂系，2020年獲選「香港十大傑出青年」，2021年更獲導演黃百鳴賞識演唱電影《一路瞳行》的主題曲〈面對黑暗〉，同年推出歌曲〈看不見的神奇女俠〉以歌手身份出道，曾多次獲得鋼琴和歌唱比賽獎項。她在總決賽舞台上的自彈自唱完美地演繹了詩歌和分享宣教心志。



亞軍得主為祝君穎，其演唱歌曲同樣是〈愛是不保留〉，她的歌聲沉厚有力、音樂功底扎實，一直為所屬敬拜隊寫下多首動人詩歌。於總決賽時把大家耳熟能詳的詩歌演繹得淋漓盡致，情感表達技巧「到位」一流，給人留下深刻的印象。



最後萬眾期待的冠軍為熱門大選青年音樂指揮焦得純，他於美國修讀管弦樂指揮專業，並在印地安納大學雅各音樂學院取得管弦樂指揮碩士，曾於不同樂團及機構擔任指揮。他在總決賽演唱的歌曲是〈上帝聽禱告〉，同樣以自彈自唱的方式演唱，不論是沉穩有力的情感流露、技巧滿分的磁性歌喉，還是獨具魅力的個人風格均無懈可擊，堪稱一場完美的演出！



此外，有五個參賽單位獲得其他優秀者獎項：以諾總部團敬拜隊獲得由艾多美香港全力支持「網上我最喜愛大獎」；蕭凱恩獲得由本滙融資亞洲有限公司全力支持「專業投選最喜愛大獎」；李灃恩獲得由林敬熹肌骼痛症及運動創傷中心全力支持「飛躍生命進步大獎」；焦得純獲得由愛基金全力支持「福音使命傳承大獎」；以及孫信、劉涵睿獲得創世電視「媒體宣教新力量大獎」。



比賽在華福中心香港區委會鄺偉衡牧師的祝禱之下圓滿結束，不論輸贏，一眾參賽者都是與上帝同工的使者，在創世電視實踐宣教使命，以音樂作為跨國界、跨種族、跨文化的語言，於電視、電影製作中，甚至前往泰北或世界不同角落繼續傳揚天國福音。



影音使團33年來堅守傳揚天國福音大使命，從幻燈片製作，到電影、電視台、劇集、生命見證、紀錄片及佈道會等，與時並進，感動萬千生命。而創世電視作為香港唯一24小時基督教電視台，致力以專業、具感染力、多元化的福音節目，為城市帶來祝福和希望。是次大賽無論在節目內容、舞台設計、音響、燈光效果及場地安全等，都加強了資源規劃，盡顯細緻精心和懾人心窩的元素。願這次詩歌比賽能啟迪參與者和香港人的心靈，彼此激勵和支持以發放正能量。



「天下華人唱出好詩歌」準決賽暨總決賽足本內容將於以下時段於創世電視（官方網站、myTV SUPER 602台）及YouTube頻道播出：



準決賽：10月1日至8日 晚上10:00-11:30



總決賽：10月9日 晚上9:00-11:30



（新聞稿：影音使團提供）

