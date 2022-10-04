關愛受造世界會議 泰北農民：氣候變化影響生計





第二屆關愛受造世界與福音香港會議於9月30日舉行，主題為「心意更新 ‧ 美境重建」，中國神學研究院院長黃國維在視頻指，福音與環境息息相關，泰北農民表示，天災人禍氣候變化增加影響山地部落的生計。



黃國維在視頻分享，今天世界環境生態破壞極之嚴重，氣候變化帶來極端天氣，亦污染海水，大量固體廢物破壞環境威脅人類及所有生物的未來，基督教的福音與環境是息息相關，基督徒面對環境被破壞、生態危機出現的時候，必須理解福音與生態環境之間的關係，教會也以行動回應；他呼籲弟兄姊妹參與是次會議，一齊關心關愛受造世界。



在另一段視頻，來自泰國北部的農民Bunsak Thongdi（或稱Tui）分享，生態破壞對農民的影響，他與家人共同經營小農場，同時服侍湄公河地區內不同國家的社群，有泰國、緬甸、老撾。



他表示，作為山地部落的農民依賴大自然的創造，其部落與他需要一個健康的環境，包括天然資源、泥土、水、森林和空氣，維持生計養活家人，靠著創造者的幫助和祖先的智慧，才能有效管理一切。



Tui提到近年天災人禍氣候變化增加，湄公河地區內不同山地部落的生計受到影響，因此關愛受造世界對湄公河地區內的山地部落群體非常重要。



第二屆「關愛受造世界與福音香港會議」於 9月30日至10月1日在中國神學研究院舉行，主題為「心意更新 ‧ 美境重建」，內容包括主題講座、專題講座、工作坊、實地生態考察團，同場舉辦藝術展覽和資源互動區。



主辦機構：中國神學研究院、新福事工協會、香港基督教協進會、施達基金會、香港亞洲歸主協會、環保協進會、香港藝術動力、和諧頻道、Tearfund。

