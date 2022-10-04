氣候危機加劇 基督教組織盼恢復綠色世界

英國全國各地數百名基督徒參加守夜活動和集會，呼籲化石燃料公司和富裕國家為氣候危機給全球社區造成的損失和破壞付出代價。



在倫敦，大約有 100 人在9月22日參加活動，當日被定為損失和損害行動日（Loss and Damage Action Day），參加者從滑鐵盧聖約翰（St John’s, Waterloo）到議會廣場，為那些在巴基斯坦處理毀滅性洪水的人們祈禱，該洪水使該國三分之一的土地被淹沒。



氣候信仰網絡（Network Faith for the Climate ）負責人沙農·沙阿（Shannon Shah） 說：「損失和破壞是人類的故事，們正深受氣候變化的影響，破壞環境的人是最不負責任，作為有信仰的人，我們認為這是一種深刻的道德不公正，需要一個整體、相互關聯的解決方案，這可以在我們許多信仰傳統的教義中找到。」



他引述活動人士指，唯一公平的回應是，通過使用化石燃料致富的最富裕國家和最嚴重的氣候污染者化石燃料公司，向巴基斯坦和其他地方正在經歷的社區支付賠償。氣候危機的最嚴重影響。



在氣候相關災害中首當其衝的社區，在造成這些災害方面做得最少。巴基斯坦正在應對造成 1300 多人死亡，並造成超過 100 億美元損失的災難性洪水，該國氣候部長雪莉·雷曼（Sherry Rehman）最近表示，國家對全球碳排放的貢獻不到 1%。



遊行人士在蜆殼公司（Shell）總部外停下來，由貴格會帶領進行了一次無聲的守夜活動，各團體和地方教會的支持者參與其中，包括聖約翰、滑鐵盧、現在全球正義、氣候信仰和基督教氣候行動等。



在議會廣場，綠黨議員卡羅琳·盧卡斯（Caroline Lucas）發言，呼籲化石燃料公司「加強並支付」那些面臨最嚴重氣候危機的人。



作家、拉比喬納森·維滕貝格（Rabbi Jonathan Wittenberg）談到缺乏行動是「對我們的兄弟姊妹的背叛，因為我們有時無法看到他們，並真正將他們帶入我們的心中，因此變得更容易」。



基督教援助組織（Christian Aid）活動家傑斯霍爾（Jess Hall）回顧這一天說：「看到不同信仰的人走到一起給了我希望，相信每人都有一個更好的故事，因此污染者必須付出代價，我們渴望一個恢復的世界，每個人都過著充實的生活。」

