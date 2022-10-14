明光社講座防學童輕生 吳浩然校長：關鍵詞窺探自殺傾向

明光社9月30日舉行講座，探討學童輕生的原因與防治。精神科醫生廖廣申認為防止自殺可藉著「保護因子」和「支持因子」，例如家庭凝聚力高、尋找民間社團幫助等；顯理中學校長吳浩然提醒老師跟進學生時，清楚角色和限制。



廖廣申：100人有10至20人患抑鬱症



香港大學防止自殺研究中心副總監、精神科醫生廖廣申指出，兩年疫情青少年減少活動鬱悶在家，在疫情初期倫敦進行調查，訪問當地居民，近5萬人之中四分一人有絕望自殘念頭，而抑鬱症與自殺行為關係密切。



根據流行病學數據，每100人有10至20人患有抑鬱症，男女比例為1:2，首次病發年齡平均27歲，病徵包括反應遲緩、睡眠欠佳、容易激動等，成因並非單一性，本身已存在的因素，例如遺傳加上誘因，如生活壓力，腦傳遞物質時出現失調。



宗教信具支撐和影響力



至於自殺者是否處心積慮？廖廣申拆解迷思，臨終的狀態是吊詭的，既希望結束痛苦，但又期待因某人或事情能夠移除這痛苦，讓生命延續下去。



因此，防止自殺可藉著「保護因子」和「支持因子」，「保護因子」即找到活下去的理由、以其他選擇代替自殺、家庭凝聚力高、親朋戚友關懷、成熟的人格特徵、宗教信仰等；「支持因子」指尋找民間社團的幫助，例如生命、醫院等。



廖廣申認為，宗教信仰有一定的支撐和影響，如果一個人沒有宗教信、單身、失業就容易引起抑鬱症狀，要是沒有人開解更加萌生自殺念頭。



吳浩然：關鍵詞窺探自殺傾向



顯理中學校長吳浩然指出，識別自殺傾向的學生可分三層次：第一層是「普及性的預防」，全校學生聽講座；第二層次「選擇性預防」學校社工、父母識別有危機的學生和子女；第三層次「針對性預防」老師識別高危有自殺先兆的學生。



有自殺傾向的學生通常在不同渠道發出信號，例如學生作文、朋輩、社交網絡、定期與學生閒談、跟家長面談獲得信息。學生可能在言談、文章或美術作品中流露出自殺的念頭，有一些關鍵詞可以看到，例如「我希望已經死了」、「我想殺死自己」、「我想一了百了」、「好厭倦這一切」等，而且他們還可能安頓好臨終的事情，例如轉送心愛物品、向家人訣別等。



怎樣識別學生是否有自殺傾向，留意他們的情緒變化，例如孤立自己、脾氣變得暴躁、以往喜愛的事物失去動力、挑剔和攻擊別人、學業成績突然下滑、退出體育活動或學會。



吳浩然提醒老師和學校人員，清楚自己的角色和限制，並非精神健康專家，與學生傾談之前咨詢輔導員、學校社工、教育心理學家的意見尋求支援。

