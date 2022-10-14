反霸凌講座 生命鬥士力克勉青少年「不要放棄」

生命鬥士、佈道家力克．胡哲（Nick Vujicic）10月出席西班牙舉辦的「杜絕霸凌」講座，在新聞發佈會上勉勵青少年：「即使受到疫情影響和被欺凌，也要說我不會放棄！」



力克9月30日在馬德里出席新聞發佈會，分享個人經歷和基督教信仰，勉勵所有年齡和信仰的人不要放棄：「不要讓負面的價值定義自己，專注甚麼限制自己，然後去克服它。」



他在當天早上也到帕爾迪略新鎮（Villanueva del Pardillo）的學校（Vallmont School）向1300名中小學生、75名教師、50名教育專業人員、市長，勉勵大家靠著上帝甚麼都能夠做，同時分享自己10歲的時候，如何放棄了結束生命的念頭。



力克說：「我10歲時想結束自己的生命，如果我不能為自己做任何事情，我的人生還有甚麼未來？誰會願意嫁給我？我怎麼會有一個不能抱在懷裡的孩子？」



他坦言：「可是你知道嗎？有一天你長大了，你結婚了，你有了一個家庭，你意識到你最愛的人需要你的不是他們的手臂，而是他們的心。」現在力克已是四個孩子的父親，對自己的家庭充滿熱情。



力克還透露克服身體局限的秘訣：「一天一天靠著上帝，我可以做到這一切。，我認為信仰非常重要，我尊重所有宗教的人，並與他們交談，但對我來說，幫助我的是我對上帝的信仰，相信耶穌基督。」



會後，市長費爾南德斯（Eduardo Fernández）感謝力克來訪，並透露小時候也曾被欺凌，感謝上帝和我的人民的幫助我克服了它，並且今天成為了市長。在場的同學們互相擁抱，有些人向對方道歉，尋求對方的原諒，場面溫馨感人。

