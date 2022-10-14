烏克蘭被俄軍佔領地區，多間教堂遭關閉牧師被帶走、十字架被拆除，建築物改造成文化體育娛樂館。監察宗教自由的國際釋放組織（Release International）表示，烏克蘭基督徒將轉向地下聚會，返回前蘇聯時代管治下的情況。



國際釋放組織消息指，烏克蘭被俄方勢力控制的地區梅利托波爾（Melitopol），三間最大的福音派教堂被關閉，其中一間的格雷斯浸信會（Grace Baptist Church）9月11日崇拜期間，突然遭到俄羅斯軍隊闖入強行關閉教堂，斥令牧師要48小時內離開這座城市，登記所有會眾的名字，該教堂原本可以容納1000人，被關閉之後十字架也被拆除，整座建築物改造成文化體育娛樂綜合大樓。



另外，附近村莊奇卡洛韋（Chkalovo）一座教堂在晚間崇拜的時候，俄軍闖入，一名士兵向會眾說：「公投之後你們不會在這裡。」



同樣由俄羅斯控制的港口城市馬里烏波爾（Mariupol），戴著口罩的武裝士兵拘留了庫爾恰托夫教堂（Kurchatov Church）的牧師和師母，突擊搜查他們的家並封鎖了教堂。



馬里烏波爾位於頓涅茨克地區，該地區於10月5日被俄羅斯吞併，教堂也被搜查遭到關閉，宗教領袖被捕，並被告知他們與烏克蘭宗教團體已斷絕關係。



在盧甘斯克地區，俄軍佔領了利斯坎斯科（Lysychansk）一間基督教中心，將其圖書館所有書籍，包括聖經扔到附近的院子，當地基督徒快速收集和收藏起來。



國際釋放組織首席執行官保羅·羅賓遜（Paul Robinson）表示， 俄軍關閉教堂並拘留牧師「不足為奇」，自 2014年吞併克里米亞以來，突襲禮拜場所、關閉教堂、禁止傳教活動、對教堂負責人處以罰款、沒收宗教文獻，迫使宗教團體重新登記，已經成為常態，現時將這模式複製在佔領的城市。



羅賓遜直指，「這只會將基督徒驅趕到地下，重回蘇聯時代出現地下教會，然而，歷史清楚告訴俄羅斯：基督教信仰在蘇聯極權統治下倖存了70年。」

