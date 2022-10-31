印度推遲議案 逾百萬達利特基督徒未獲平等





在印度數百萬從達利特印度教背景（Dalit Hindu）皈依的基督徒，政府成立小組回應平等權利的要求，為期兩年。聯邦政府宣佈延長審理案件，達利特基督徒全國委員會表示，賤民做法對達利特血統的基督徒和穆斯林，構成教育落後的一群。



二千多年來，達利特人（Dalit）在印度教社會中被認為是「具有傳染性的不純潔」，他們仍然是窮人中最貧窮的人，受到歧視並面臨「高種姓」印度教徒的暴行，他們佔全國人口的16.6%，即2.014億，為了提升他們的地位，印度憲法規定保留政府職位、議會、州議會和教育機構，以及其他福利。



印度於1950年總統令假定非印度教沒有種姓等級，因此不需要特殊保護，該命令後來被修改為包括達利特錫克教徒和達利特佛教徒，儘管這兩種宗教都沒有種姓等級。據估計，印度有3200萬基督徒，達利特人佔70%是，約20%是部落。



2007年5月前任印度首席大法官蘭加納特·米斯拉（Ranganath Misra）領導的任命調查委員會建議政府廢除1950年的命令，並使達利特人保留宗教完全中立地位。後來，全國少數民族委員會、全國在冊種姓委員會也支持對達利特基督徒權利的要求。



達利特基督徒全國委員會（National Council of Dalit Christians）協調員托馬斯（Franklin Caesar Thomas）表示，聯邦政府延長案件的審斑，向最高法院提交的全國少數族裔委員會、全國在冊種姓委員會的宣誓書，意味已經認可社會以往對賤民的做法，尤其對達利特血統的基督徒和穆斯林，使他們成為教育落後的一群。



資深記者、社運人士約翰達亞爾（John Dayal）認為政府正在推遲此案，種姓障礙不會隨著時間的推移而打破，高種姓印度教徒將繼續排斥印度達利特人。



在印度，基督徒僅佔總人口2.3%，印度教徒約佔80%，該國近十幾個州頒布具爭議的《反皈依法》（anti-conversion），聲稱基督徒「強迫」或向印度教徒提供金錢以說服他們皈依對基督教，屬違法。



《反皈依法》規定，任何人都不能使用「神聖不悅」的「威脅」，這意味著基督徒不能談論天堂或地獄，因為這會被視為引誘某人皈依。



該法律在部分州分已經實施了幾十年，激進的印度教民族主義團體經常利用這些反皈依法對基督徒進行虛假指控，並以所謂的強迫皈依為藉口發動攻擊。

