美國聖經公會發佈：92%讀經者改變生命





美國聖經公會發布《2022年聖經現狀研究》報告，聖經使用者約佔4成，創十年來新低點，但發現每年至少查閱3次聖經的人，因接觸聖經生命經歷了轉變。



美國聖經公會（American Bible Society）4月發布第12屆年度報告，於今年1月對2,598名美國成年人進行抽查，針對「聖經使用者」各種問題及對聖經在社會起作用的看法，「聖經使用者」定義為 「在教會環境外，每年至少自己查閱聖經3-4次的人」。



結果發現， 在2022年，美國的聖經使用者只佔成年人口的39%，是十多年來最低的，相對2014年達53%，下降14%。聖經使用者的群體在教堂外閱讀聖經的頻率亦下降至每年三到四次，包括：每天查閱聖經（10%）、每周查閱四到六次（4%）、每周查閱兩到三次（7%）、每周查閱一次（5%）、每月查閱一次（7%）。



此外，美國聖經公會在10月發布第12屆年度報告第七章，重點關注「聖經的使用」，發現每年至少查閱3次聖經的人，因接觸聖經生命經歷了轉變。



當被問及「聖經的信息是否改變了我的生活」，92%的人的回答是肯定的；有8%的人表示反對。相比之下，大多數不符合「聖經使用者」標準的受訪者（62%）沒有將聖經的信息視為他們生活轉變的源泉，而38%的受訪者則認為有。



美國聖經協會事工情報主任約翰·法誇爾·普拉克（John Farquhar Plake）在一份聲明中回應調查結果指：「雖然報告說聖經閱讀量急劇下降，但近 6000 萬人因為每年至少查閱3次聖經，生活產生了變革性的影響，從研究顯示，與上帝的話語持續互動會改變我們的。」

