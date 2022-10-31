大學研討會 聖經巴別塔：人類仿AI自我複製棄上帝

日本同志社大學9月22日舉辦公開研討會，邀請醫學院及神學院教授探討人工智能對教育的貢獻，同時擔憂人類追求人工智能的自我複製能力，棄絕上帝。



道德教育結合人工智能



該次活動由同志社大學良心中心發起，在會上同志社大學醫學院教授廣安知之表示，由於小學、初中和高中教育人已經引入工智能和數據科學，同志社大學從今年開始啟動大學的數據科學和人工智能教育計劃（DDASH），從所有本科生的識字水平擴展到應用基礎水平。



他認為智力和道德教育對於人工智能和數據科學的利用很重要，並認為不僅包括知識和技術，還包括倫理和哲學觀點的人文科學融合觀點是必要的。



巴別塔故事：人類慾求自我複製能力取代上帝



此外，同志社大學良心中心主任小原克博指出，人工智能和基督教有兩個問題：「遞歸慾望」和「優化」。



「遞歸」（Recursion）是指以自相似方法重複事物的過程，也可以理解為自我複製的過程。 當人設計人工智能模型時，賦予「它」遞歸的能力，可以想像它會對人類思維產生不利影響。



從聖經角度來看，上帝按照自己的形象創造了人類，但人類存在自我神化的歷史，試圖取代上帝（巴別塔故事），人類與人工智能之間的遞歸關係，以及人類對上帝的遞歸慾望得到了證實，人類以為也可以擁有自我複製的能力。



至於「優化」，人工智能運算法不可避免地反映了設計者的偏見，因此需要通過操縱選擇環境來遵循個性化的默認規則，從而導致視野變窄，這提出了一種可能性。



另一方面，在聖經不是提倡「優化」，而是在上帝的引導下，人類對世界觀的變化和擴展超出了本身理解範圍，從而認識自我的限制；同樣，人類需要認識到人工智能的有限性，沒有算法就無法運作。

