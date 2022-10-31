調查：香港疫下現負情緒 宗教擬提高自我關懷意識

新冠疫情蔓延兩年多，世界各地市民心理受到不同程度的負面困擾及影響，香港及亞洲多個組織聯合進行調查，發現香港在亞洲排行第3，四分一港人抑鬱程度屬中度至非常嚴重。



香港樹仁大學社會工作系、香港理工大學（專業及持續教育學院）、香港忠僕事奉中心，聯同亞洲其他地區組織，今年8至9月在9個亞洲地區進行網上問卷調查，了解新冠肺炎及經濟下滑對市民影響，並且探討孤獨程度、自我關懷及心理健康之間的關係。



香港新冠第5波後遺症：疫下創傷亞洲排第三



調查共收集1539份有效問卷，其中280份來自香港，結果顯示整體受創傷事件以10分為極大影響，香港為4.64分，較2021年資料（4.94分）為低，不過仍然有36.1%受訪者表示新冠肺炎的負面影響為中度至極大影響，反映今年第5波疫情的後遺症；如以地區劃分，台灣（5.59）、泰國（5.27）則高於香港。



至於抑鬱、焦慮、壓力程度，男性與女性相若，18至29歲人士較其他組別人士高；如以地區劃分，香港、印度、巴基斯坦、孟加拉等地區多於20%受訪者屬於中度至非常嚴重程度。調查亦發現，抑鬱、焦慮及壓力程度越高，孤獨程度顯著上升、自我關懷程度顯著下降。



宗教提高自我關懷意識



在發佈會上，被問及宗教信仰對心理調整有否相互關係時，香港樹仁大學社會工作系高級講師曾偉洪回應指，比較過往調查顯示，基督教的自我關懷部分略高，估計教會提供的團契聚會讓基督徒增強該方面的意識，曾偉洪補充，在統計學上數字仍是相若。



研究團隊建議，各地區政府、醫療團體、民間組織加強識別在社區有潛藏心理困擾的人士及提早預防，例如 : 加強公眾心理衛生講座、 諮詢熱線、 心理輔導人員的培訓等，呼籲大眾更大的同理心明白身邊人的處境， 在情感交流上與其他人更深的聯繫，以改善人與人之間的情感，減少孤獨感。

