「聖誕老人」尼古拉斯墳墓出土

考古學家在土耳其一座古老教堂的下方發現保存「聖誕老人」尼古拉斯遺體的墳墓，或許作為迎接聖誕節的禮物。



安塔利亞文化遺產保護區域委員會（Antalya Cultural Heritage Preservation Regional Board）主席奧斯曼·埃拉夫薩爾（Osman Eravsar）表示，在地中海的海平面上升淹沒了教堂之後，幾個世紀後在那裡建造了第二座教堂，今次的考古發現是極其重要的。



幾十年來，研究人員一直在研究土耳其城鎮代姆雷（Demre）的聖尼古拉斯教堂（Church of St. Nicholas ）地基，最近還在現場發現了一幅耶穌的壁畫，這座大教堂在聯合國教科文組織的暫定名單上，將成為世界遺產。



埃拉夫薩爾指出，2017年考古學家發現這座墳墓但無法證實，今次這一發現令人驚訝，因為據悉尼古拉斯的遺體於1087年被意大利商人偷運到意大利巴里市。



今天，代姆雷市鎮有一庭聖誕老人博物館，以前是一座古老的教堂，裡面有一個屬於聖誕聖徒的石棺。



尼古拉斯（St. Nicholas）的墳墓可以追溯到公元11世紀，但是尼古拉斯大約生活在公元4世紀，為當時的邁拉城（Myra）基督教主教，該城位於今日的土耳其（Turkey）南海岸線。尼古拉斯幫助貧窮父親的女兒準備嫁妝，慷慨的故事成為現代聖誕老人的神話。



在公元1080年巴里城的水手盜竊聖尼古拉斯墳墓時，發現他的遺骨漂浮在散發著香氣的液體上面，被稱為是聖尼古拉斯的沒藥和嗎哪。據說，對治療有很高的奇特的價值，聖尼古拉斯的骸骨於是被帶到意大利，並且在巴里城建立了一座教堂去放置它們。

