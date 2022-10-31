美國教育部評估：疫下學童數學及閱讀水平下降

美國教育部評估新冠疫情對教育影響，發現過去三年學生的閱讀和數學成績大幅下降；另一報告稱新冠疫情也影響學生行為，包括對教師不尊重、課堂不當行為、吵鬧、堂上使用違禁電子產品。



教育部周一（24日）發布國會授權「國家成績單」，四年級、八年級學生的數學和閱讀水平急劇下降；數學成績顯示自1990年國家評價管理委員會（NAEP）管理考試以來最大降幅，自新冠大流行以來，兩個年級的閱讀成績均出現下降。



這項研究在年初評估全國10,000多所學校400,000多名學生，對學生進行從0到500的評分，結果顯示疫情期間全國範圍內暫停面實體學習，數學水平的下降更是預料之中，教育工作者擔憂教育水平下降，在未來幾十年將影響國家的經濟。



國家評價管理委員會上月亦公佈 一項評估結果 ，評估中使用的量表也從0到500不等，從2020年1月到2022 年3 月及2022年，對410所學校約 7,400名學生進行測試，發現9歲學生的閱讀和數學成績出現歷史性下降。



報告稱：「2022年與2020年相比，9歲學生的平均閱讀成績下降了5分，數學下降了7 分，這是自1990年以來最大的閱讀平均成績下降，也是數學成績有史以來的第一次下降。」



評估指出，數學分數的下降因種族而異，黑人學生的分數下降了13分，白人學生的分數下降了5分；得分差距從2020年的25分擴大到2022年的33分。



美國國家教育統計中心專員佩吉卡爾（Peggy Carr）表示，鄗冤疫情可能加劇了已經存在的學習挑戰，特別是對於表現不佳的學生而言，關閉學校和中斷學習可能影響學生學習機會。



另外，國家教育統計中心7月發布一項研究，新冠疫情也可能影響學生的行為，調查在5月10至24日期間進行，收集846所參與學校的數據。



報告指出，48%受訪者表示對教師和工作人員的不尊重增加；56%的人表示學生在課堂不當行為增加；49%的人在課堂外的吵鬧聲增加；42%的人在課堂上使用違禁電子產品的情況增加。

