美國長老會官方年度統計 增加「非二元」「性別酷兒」類別





美國長老教會宣布於年度報告增加「非二元」、「性別酷兒」類別，教派近年趨向接受同性戀者，流失5萬多會眾。



美國長老教會（PCUSA）辦公室表示，從明年開始統計數據將在傳統的男性和女性類別之外增加一個非二元、性別酷兒類別。



該會統計經理克里斯瓦·萊里烏斯（Kris Valerius）解釋，有關決定想要具有包容性，這可能會讓人們感到不安，但我們只是不再為傳統的性別下定義，「我們總是問教會裡有多少男女性成員，我們現在詢問有多少男性、女性和非二元、性別酷兒成員，我們從來沒有問過這個問題，所以不知道有多少人會填寫。」



萊里烏斯補充，年度報告還有其他更改，包括財務部分將添加一個年齡類別，計算有多少成員是17歲或18歲；取消種族和種族部分的定義；刪除基督教教育部分。統計數據的重要，在於描繪一個教派的身份，不僅是統計數據，還有牧師、教堂、會友在這個特定時期的身份。



與此同時，由於美國長老教會越來越接受同性戀者，驅使數百會眾離開這教派。據美國長老教會報告稱，教派在2021年流失超過51,000名會友、100多間教會，甚至四個區域機構或長老會。



最新數據顯示，美國長老教會現時在名冊上大約有110萬活躍成員、8,813名會友、166間長老會教會。相比之下，按照2012年美國長老會報告稱，名冊成員有184 萬（比目前多約74萬）、10,262名會友（比目前多約1,450）。

