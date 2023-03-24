意大利古老教堂 記錄早期教會女性重要地位





聖經告訴我們女性在早期教會中的重要地位，達拉斯神學院的攝影師和學生發起導遊活動，走訪意大利最古老的教堂，發掘其中奧秘。



聖經記載，婦女在耶穌時代具有一家的地位，例如：最先到達空墓並宣告復活（馬太福音 28:1-10；馬可福音 16:1-8；路加福音 23:55-24:10；約翰福音 20:1-2、11-18）。



她們與保羅一起為福音爭辯（腓立比書 4:2-3）；教導新皈依者（使徒行傳 18:24-28）；說預言（使徒行傳 21:9）；在自己的家中建立教會（使徒行傳 16:14-15， 40；哥林多前書 16:19）；為教會服務（羅馬書 16:1）；傳遞保羅的書信（第 2 節）；被認為是「使徒中的傑出人物」（第 7 節）。



在意大利最古老的教堂中，還有一份鮮為人知的女性事工的視覺記錄：



從第一次尼西亞大公會議到 12 世紀左右，基督徒創作了女性傳教、被標記為神職人員、甚至拿著聖餐聖杯的描繪，信徒們總是用聖餐杯回憶起基督的話：「因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。 」（太 26:28）



為此，達拉斯神學院的攝影師和學生拉達·維亞斯（Radha Vyas）發起參觀女性在事工中的藝術記錄活動。例如：在梵蒂岡博物館，瑪利亞舉起雙臂，腰間的白色長裙代表文職級別，在聖人的簇擁下，她似乎在勸誡她下面的兩個女人，這兩個人可能是教會的恩人。

