印度吊橋倒塌造成至少141人死亡

印度古吉拉特邦莫爾比鎮一座有143年歷史的電纜吊橋10月30日坍塌至河流，造成至少141人死亡。



據當局稱，位於印度西部莫爾比區的馬丘河（Machchhu）上建於 19 世紀的殖民時代人行天橋坍塌，因為它無法承受站在橋上的大量人群的重量，軍方曾尋找倖存者。



據英國廣播公司報導，到目前為止，至少有 177 名倖存者被從河中救出，其中一些人情況危急。



「橋上人太多了，我們幾乎無法移動。」一名倖存者、27 歲的西迪克（Sidik Bai）在當地一家醫院從傷病中恢復時說。



西迪克繼續指，當橋開始開裂時，他跳入水中，他的朋友卻被橋上的金屬車道壓死了，每個人都在呼救，但他們一個接一個地開始消失在水中。



印度總理莫迪（Narendra Modi）在慘劇發生後翌日一次公開活動中說：「我一生中很少會經歷這樣的痛苦，對這場悲劇深感悲痛」。



據加拿大廣播公司報導，古吉拉特邦政府的選舉計劃在未來幾個月內舉行。反對黨呼籲對倒塌事件進行調查，聲稱這座橋在沒有安全許可的情況下重新開放。雖然無法獨立核實這一說法，但州政府宣布成立一個特別小組來調查這宗悲劇。



印度長期以來一直存在基礎設施問題，這些問題經常導致其高速公路和橋樑發生重大災難。發生事故的吊橋關閉六個月進行翻新後，在古吉拉特新年的四天前重新開放。

