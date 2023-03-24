調查：經常讀聖經更能原諒人

美國聖經協會進行一項研究，發現經常閱讀聖經及影響日常生活的人，比較很少閱讀聖經的人，更能原諒別人。



研究發現，94%的受訪者回答問題一「聖經參與」的時候，聲稱經常閱讀聖經 「能夠真誠地原諒別人對我所做的一切，無論對方是否要求原諒」，只有6%的人表示不同意。



「聖經參與」類別包括：1. 聖經影響他們的日常生活；2. 有助指導人們與上帝和他人的關係；3. 經常閱讀或聆聽聖經。



此外，59% 受訪者回答另一問題：「離開聖經」時，同意離開聖與寬恕人兩者有關係；40%的人不同意。



「離開聖經」類別包括：不經常與聖經互動，聖經對他們的生活影響很小。



當比較那些「強烈」同意該說法的人時，「參與聖經”和「不參與聖經”類別之間的對比更加突出。近一半（47%）參與聖經的受訪者強烈同意這一說法，而11%不參與聖經的人表示同意。



美國聖經協會從研究分析指出：「那些接觸聖經的人當然知道神的話敦促我們原諒別人，它甚至是主禱文的一部分（馬太福音 6:12）。」



報告續指，儘管如此，寬恕是一件困難的事情，那些「強烈同意」能夠寬恕的人，可能經歷了上帝推動的轉變。那些「有點”同意的人可能會說他們仍在努力，例如門徒彼得與耶穌經常接觸，但仍然認為七次赦免就足夠了，馬太福音18章21節記載：「那時，彼得進前來，對耶穌說：「主啊，我弟兄得罪我，我當饒恕他幾次呢？到七次可以嗎？」

