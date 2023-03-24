加州母親生12孩子：找到生活新意義

加州一名母親生了12個孩子，發覺「找到了新的生活和新的意義」。



38歲的艾瑞斯·珀內爾 （Iris Purnell）在過去20年佔16年懷胎，一共生了12個孩子，並且表示有了孩子是「一種幸福」。



珀內爾婚後在2004年生了一個兒子，然後生了三個孩子，再生了一個女兒後，情況發生了變化。



「當時我正在努力尋找生活，因為我從來不想成為一個全職媽媽，那不是我想做的，所以這對我來說是一場精神上的掙扎，因為我不知道如何表達我不快樂。」



不過，轉機來了，珀內爾表示「得救了」，她找到了新的生活、目標和新意義。



「那時我想，如果上帝希望我生這麼多孩子，那麼祂認為我要多少孩子？所以我和丈夫最終有 12 個孩子。」



今天有這個家庭有7個兒子、5個女兒，年齡從3歲到17歲，珀內爾提到了兒子邁克爾的出生，當時她必須進行緊急剖腹生產，聖經幫助她度過了產後抑鬱症，「我知道言語具有力量，所以我很注意我所說的話，我告訴自己有多棒，大聲說出積極的事情，讓它成為我一直牢記在心的，果然奏效了。」



她總共有4個孩子是通過剖腹產出生，7個是通過自然分娩出生，在12次懷孕中，只有懷著一個女兒時經歷過孕吐。



在第12個孩子出生後，這對夫婦同意為了安全，選擇進行輸卵管結紮防止懷孕。



「這對我來說並不容易，但後來我意識到婚姻是一種妥協，如果夫婦共同進退作，那麼我必須為丈夫尋求最大的好處。」



談到母親的角色，珀內爾的丈夫認為母親是承擔教師和照顧者的角色，妻子是來自護理學校，所以她有醫護常識可以完成這一切。

