宗教調查：50%基督徒長期懷疑信仰

基督教民調機構巴納（Barna）發佈新調查，50%多基督徒長時期懷疑自己宗教信仰，首要原因是面對「人類的苦難」；沒有信仰的成人與青少年卻視懷疑信仰為值得表揚的事情。



巴納研究機構向2000多名成年、青少年及教會牧師訪問，超過一半基督徒或有基督徒背景的成年、青年，過去幾年對自己宗教產生懷疑，表示在生活某個時刻經歷了「長時期的懷疑」，12%表示經常 、16%偶爾 、24%有時。



在虔誠的基督徒中，只有8%的人說「經常」對基督教信仰產生懷疑，12%的人「偶爾」，20%的人「有時」，37%的人「很少」，23%的人「從不」。



懷疑者的首要原因是面對「人類的苦難」佔19%、15%的人指「宗教人士虛偽」、15%的人提到「基督教要覺醒」。



在非基督徒中，11%的人表示「經常」懷疑，18%的人表示「偶爾」，30%的人回答「有時」，24%的人說「很少」，23%的人說「從不」懷疑。



42%的「無信仰」受訪者表示，他們懷疑基督教是因為「虛偽」，31%的人指向「科學」，30%的人表示「人類的苦難」。



根據這項研究，大約四分三的美國成年人表示想要「精神上的成長」，並且大多數人將懷疑視為「需要經歷的階段」。



該研究稱：「有趣的是，其他信仰的青少年和成年人，尤其是那些沒有信仰的青少年和成年人更容易接受懷疑，較少將其視為需要克服的事情，甚至將其視為值得表揚的事情。」

