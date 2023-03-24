吉隆坡市區團契打造無牆教會：無家者經歷耶穌大愛

吉隆坡市區團契在馬來西亞打造無牆教會，服侍吸毒者、囚友和愛滋病人，提供護理、職業培訓和轉介，讓他們重回正軌；然而負責人透露其異象源於本是過來人，經歷耶穌的大愛……。



吉隆坡市區團契（Kuala Lumpur Urban Fellowship）街道部向無家可歸、飢餓和有需要的人伸出幫助和友誼之手，努力讓他們知道人生滿有希望和未來，上帝正等著給他們新的生命。



在吉隆坡，該團契每逢星期六在一個臨時中心協助教堂網絡Jalan Sultan（惹蘭蘇丹）推行食品共享計劃，最新項目 Employment Point 旨在提供簡單的打包工作，教授生活技能，以幫助人們通過轉介重返工作崗位。



打造無牆教會 服侍被拒絕的貧窮人



吉隆坡市區團契負責人Steve Yew（史蒂夫）向馬來西亞基督教媒體《Christianity Malaysia》透露，服侍的對像是貧窮人，包括被拒絕、被排斥、被拋棄，甚至沒有身分和空虛孤獨的人。



該團契母會卓越社區服務中心曾在街頭發起BlesStore活動，這是一間免費流動服裝店，讓無家可歸者有機會體驗買衣服；團契每逢星期四舉行靈修聚會，正如馬太福音25章40節說：「這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了。」



史蒂夫表示，不論是猶太人、外邦人、男人、女人、富人、窮人都可以來到參加成為基督家庭的人，希望打造出一個沒有圍牆的教會。在過程中經歷了數次的搬家，最初位於一座大型印度寺廟附近，然後在茨廠街市場對面的巴士站，最後在八打靈地方安頓下來。



無論地方在何處，使命不變，滿足街頭流浪者的身心靈和精神需求；為社區絕望的人帶來希望；從關懷中給他們重回正軌；尋求康復和專業人士作轉介等。義工們 也為流浪者提供醫療和護理服務、開設英語班、提供免費理髮，還邀請社會的專業人士如醫生、律師來演講，讓居民清楚自己的權益，成為一個平台關心服事有需要的人。



曾為過來人 服侍吸毒者、監獄囚友、愛滋病人



67歲的史蒂夫分享在團契服事和異象之餘，透露本身也是過來人，年輕的時候從1970年開始在巴生谷地區加入了黑社會和販毒，四次入獄，後來透過馬來西亞關愛協會監獄部意識到人生仍有希望和未來，認識了耶穌基督，得到無法用言語形容的喜樂和自由。



出獄之後，1992年在該協會的中途之家服侍，開始展開了事奉的工作，1998年加入了協會的部門關顧吸毒者、監獄和愛滋病人，如此在這服侍路上走下去。



吉隆坡市區團契（Kuala Lumpur Urban Fellowship）母會為卓越社區服務中心（Community Excel Services），卓越社區服務中心是一家位於八打靈再也的基督教非營利慈善組織，為巴生谷周邊有需要的個人和社區提供服務，將上帝的愛和正義帶給社區，並且與當地教會、非政府組織、企業和政府部門合作實現這些目標。

