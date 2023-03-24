3.12夏令時間 追尋「上帝時間」之爭百年歷史

美國每年3月12日轉用夏令時間（Daylight Saving Time），溯古尋源與美國鐵路有關，更具有宗教意義，並且發生夏令時間與上帝時間之爭。



故事始於美國鐵路公司1883年針對北美時間區標準化，避免出現不同時區令到火車出現意外，也為到當時工業世界提高生產力提出夏令時間，然而鮮為人知是夏令時間具有宗教意義，而且發生夏令時間與上帝時間之爭。



當時基督徒對時間出現混亂，參加教會崇拜時有些遲到或早到，現象持續了一個世紀之久，1918年3月31日復活節的主日，美國定訂的夏令時間生效，為慶祝這重要日子，全國夏令時間協會呼籲教堂在當日用力敲響教堂鐘聲，召集信徒一齊前來做崇拜，人數比平時多出幾倍。



不過，並非所有基督徒都贊成改用夏令時間，認為自己所屬地區的時間才是上帝賜予的，新的時間是錯誤的，並非直接由上帝創造以地球自轉產生的時間。在國會，議員也提出辯論呼籲廢除法律讓時鐘說出上帝的時間和真相，上帝比人更了解時間，認為支持夏令時間的人不切實際，是烏托邦主義者、理論家。



從1919年至1942年及至1945年之間，國家對夏令時間先後出現否決、贊成、最後又否決，結果大多數州提出了中庸的方法，就是保留部分夏令時間，即半年減半；然而有12個州完全放棄這種做法。



1960年代，來自印第安納州的傳教士認為，這種做法令教會人數不穩定，會友一半喜歡夏令時間，另一半喜歡標準時間，教堂怎樣服侍會眾呢？最終，1966年統一時間法案規定美國全國統一實行夏令時間。



美國夏令時間由3月12日至11月5日，在這段時間因白天較長將時鐘撥快一小時，現時美國大部分地區都遵守夏令時間，除了亞利桑那州、 夏威夷、美國領地美屬薩摩亞、關島、北馬里亞納群島、波多黎各、美屬維京群島等地。

