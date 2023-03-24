假如有一天黑猩猩問人類：我從哪裡來？

人類與黑猩猩共享98至99%DNA，因此人類是從黑猩猩祖先進化而來？問題是：為甚麼黑猩猩沒有為自己族群發聲提出？



「98至99%DNA」理論由分子生物學家Jonathan Wells提出，基督教世界觀科爾森中心（Colson Center for Christian Worldview）主席約翰·斯通斯特里特（John Stonestreet）在《Christian Headlines》撰文指出疑點。



他引用地質學家Casey Luskin研究一個更精準的數據，認為人類與黑猩猩存在差異。該位地質學家解釋，人類和黑猩猩有大約3500萬個單鹼基對遺傳差異和500萬個插入缺失差異。人類還擁有689個黑猩猩所沒有的獨特基因。雖然有不同的方法來量化差異，但幾乎沒有一種方法可以得出著名的「98至99%」這個數字。



斯通斯特里特亦指出，按此論調人類也可以跟香蕉的DNA比較，人類與香蕉是否源出一徹？



人類與香蕉共享大約60%的DNA這一事實應該讓我們明白，造就我們的背後還有更多的因素，而不僅僅是基因。正如Casey Luskin正確指出的那樣，人類和類人猿之間「存在巨大的認知和行為鴻溝」。



無論我們在基因上與黑猩猩的相似度是99%還是84%，顯然發生的事情比唯物主義者所能解釋的要多。這些差異相當於人與動物之間的質的區別，而不僅僅是數量的區別。



斯通斯特里特總結，如果我們有一個共同的設計師，基因相似性遠非同源血統的灌籃證據（slam-dunk evidence），也是我們所期望的，就是一個創造性的智慧，通過重複使用祂最好的設計和代碼。



因此，當論說者重複聲稱人類和黑猩猩在基因上幾乎相同時，請指出根據最近的科學，這個數字變得多麼模糊。更重要的是，指出沒有還原性的物質事實可以解釋，為甚麼首先提出這樣的問題是人類而不是黑猩猩？

