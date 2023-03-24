梁永泰院長《號角聲》拆解三位一體迷思：三位格多元合一

三位一體是基督教神學的核心教義，恩光書院院長梁永泰博士在基督教角聲佈道團節目《號角聲》116集，從創造、救恩、天國三向度解釋三位一體，指出三個位格一體相連，呼籲信仰群體多元合一。



三個位格一體相連



梁永泰院長在《號角聲》視頻用多元合一解釋何謂「三位一體」並以人倫關系為例，他是太太的丈夫、父母的兒子、學生的老師，同一個人有不同身份角色功能，同時並存，故此父、子、聖靈三位一體多元合一。



從另一個角度看，三位一體同一個神有三個位格，舉例一個家庭有父母兒子，兒子的基因從父母而來，但是獨立的個體，又是生命相連的家庭；聖父、聖子、聖靈是三個位格又是一體有相連性，神學稱「互滲相寓，形成合一」， 亦稱為「互相灌注」。



三位一體各按其職 創造萬物與人類



梁永泰從創造、救恩、天國三向度解釋三位一體。在創造方面，宇宙萬物是三位一體共同創造的，聖父創造了天地、聖靈在水面上運行創造秩序和生機、聖子創造了萬物，宇宙萬物將來都是在基督裡同歸於一。



聖父以自己形象創造人類，人類是上帝的形象和樣式，同時人類也有創造性，可以創造語言文化和群體，在這個群體中有男有女彼此相連，雖然現今社會趨向個人主義，但我們應該關注到上帝的創造，祂讓人類管理花園和孕育大地，以及創造不同的文化和價值。



人類也具創造性，年輕人的作曲、填詞及工作都有其表現，在社會中批評文化則不是，而突破機構和恩光書院的成立都是創造性的表現。



領受救恩回應召命



從救恩方面，上帝愛世人賜下獨生兒子耶穌基督擔當人的罪，耶穌基督復活升天後，聖靈降臨門徒得著能力傳福音到地極，使萬邦作主的門徒。



萬邦作門徒牽涉到邦國的價值觀、世界觀和文化，恩光書院成立就是進入中西方文化，甚至亞洲、非洲及拉丁美洲的文化進行改造轉化。梁永泰強調，救贖更是群體的工作，不是倚靠勢力才能乃是倚靠神的靈方能成事，以至回應召命，這也是生命所需身份，不可或缺的一環。



信仰群體多元合一



天國也是三位一體，整卷啟示錄談及聖父的主權、聖子死而復活成為萬有之首、聖靈賜人活水，梁永泰鼓勵人認真讀聖經追求真理，不單每周聽一次道還需沉淫在神的話語。



梁永泰以家庭關係為例進一步解釋三位一體是多元合一共存，家中三個兒子，一個獲奬大家一起慶祝分享快樂，彼此相助，多元合一就是這樣，並指現今社會大家若彼此謙虛，多元合一就可以共存。



（內容出自基督教角聲佈道團節目《號角聲》116集，主題：三位一體與多元合一，3月10日播出。）

