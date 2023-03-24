台教界發起「Apostle 29 使徒行動」祝福禱告橫跨歐亞

台灣教會聯合發起為期60天祝福列國禱告運動「Apostle 29 使徒行動」，該活動於2023年大齋期舉行，為香港、亞洲及歐亞國家的教會、民生等祈禱。



禱告運動來自台灣各城市青年牧者聯盟、高禱屋、嶺頭山莊共同發起，於3月1日至4月29日在「Apostle 29使徒行動」臉書專頁舉行，最後一天在陽明山和浸信會嶺頭山莊舉行24小時實體敬拜禱告會。



今年使徒行動發出口號：「這不是單打獨鬥的時刻，是結交朋友一起打仗的時代」 ，呼籲青年牧者、天父孩子一起勇敢起來，不要浪費這次疫情，如同保羅在困鎖中仍用生命放膽傳講天國。



此次禱告之火席捲香港，CRC利河伯教會和國度事奉中心（香港）認領禱告時段，與 Apostle 29禱告串連活動策劃人、平鎮浸信會執行牧師黃祈翰於廟街八福匯舉行青少年早晚祭。



活動首日的禱告由平鎮浸信會領禱，以韓國教會、社會、年輕人祈禱為主題。韓國是基督教大國佔人口27.6%，約有1,356萬基督徒，輸出的海外宣教士僅次於美國。然而，教會面臨著許多挑戰，如出現不同類型的異端邪教，尤其是大學生受影響最大；近十年來，教會的屬靈領袖醜聞層出不窮，導致大批年輕信徒離開教會；信徒也趨向高齡化；無神論者的比例由47%上升到56.1%，超過一半人口是無神論者。



龜山貴格會亦為菲律賓祈禱，希望總統小馬可斯能夠有智慧關注國內民生和貧富差距懸殊，通過實施相應的政策來改情況。基督教信仰方面，期望福音能夠遍傳，菲律賓福音派基督徒佔人口12%，有超過5萬間教會，其中大多數是第一代基督徒，他們需要接受門徒訓練。



祝福禱告的對象橫跨其他亞洲國家，如日本、新加坡、泰國、尼泊爾和北韓等；海外則有俄羅斯、阿富汗、伊朗、吉爾吉斯、利比亞多個國家。

