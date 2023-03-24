檳城全球領袖高峰會即將舉行 運用科學策略提升人際關係

全球領袖高峰會於2022年至2023年期間舉行，主題為「說出你的願景」。大馬中文全球領袖高峰會檳城場次將於3月24至25日舉行。此次峰會旨在教育和賦權在各行各業擔任領導職位的主管，包括教會內的領袖。



講員之一凡妮莎 · 範 ·愛德華茲（Vanessa Van Edwards）為人際智商實驗室創辦人暨行為研究主任，同時為國際知名演說家及暢銷書作家，最新著作有《線索：讓人不知不覺被魅力摺服的秘訣》。



凡妮莎的演講題目為「人脈擴展攻心術」，她特別強調領導在生活中需要應對各種各樣的交談，而如何建立有意義和可靠的關繫變成了一個巨大的挑戰。基於她的研究，凡妮莎將提供科學的解決方案，並分享基於科學原理的對話策略，以提高與周圍人建立更深入的信任關繫。在演講中，她還將提到人際關繫的幾個層次，關繫藍圖以及提問，傾聽和回應，幫助與會者學習如何成為用情感來建立關繫的領袖。



值得一提是，中華基督教救助協會秘書長夏忠堅牧師也推薦該聚會予教會牧者、長執和小組長，他在視頻表示自2009年開始主辦全球領袖高峰會，在他的眼中，這個高峰會非常有價值，並且鼓勵教會領袖參加，在高峰會可學習如何領導建造教會；對職場擔任領袖職位的基督徒主管也有裨益，他們是教會派駐職場的領袖，從中學習怎樣建造上帝的國度；至於自認不是領袖的人更要參加，藉此發掘影響力改變世界。



全球領袖高峰會早前在新山和芙蓉舉行，參加峰會人士評價非常高，認為這個經歴是非常有價值的。相信該次在檳城的峰會也將為參加者提供一個平台，包括學習如何領導和建立自己的社區等。

