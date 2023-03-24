日本聖書協會微電影大賽 校園欺凌受害女生見證獲大獎

日本聖書協會主辦第七屆聖經微電影大賽，並於2月23日在線上舉行頒獎典禮，經過多方評選共得出17件獲獎作品，終極大獎為高柳陽的《聖經是道路》，講述女高中生校園受欺凌信主的故事，真人真事改編。



該次比賽在新冠疫情影響下延遲進行，最終共收到62部原創作品，評審委員對每件作品在聖經信息的表達、構思、構圖、技巧；影片內容是否能引起同理心、感人、感染力、趣味等方面進行評選，從中選出17件入選作品及設有1項大獎、3項優秀獎、6項最佳作品獎、7項賞勵獎。



大獎作品名為《聖經是道路》（The Bible is Road），根據真實故事改編而成，講述女高中學生在校園被欺凌其後信主的見證故事。影片運用靈活的鏡頭和虛實交錯的場景呈現了基督徒對周遭的人影響和神話語的力量，並融合了無人機航拍技術，打造出一部感人摯深的作品。此外，該電影亦以同名參加其他賽事獲得最佳製作獎。



導演高柳陽表示，通過這部作品想要向觀眾傳達基督徒對身邊朋友的影響和神話語的力量，展現出人們對於聖經內容的深刻理解，同時，他也對同學和支持團隊表達了感激之情，並引用羅馬書8章28節所說：「我們知道萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他的計劃被召的人。」



聖經微電影大賽獲獎者亦分享，在製作過程中充滿對聖經的熱愛，以及學習掌握新技術讓微電影的製作更加精通。他們以畫面，聲音，故事的方式，傳遞出聖經的話語，將這種信息的力量傳播到更廣泛的觀眾中。



其他獲獎名單包括：優秀獎得主之一堀江正製作的動畫《聖經三問：聖經是甚麼？》，描繪閱讀聖經的行為不僅是閱讀，而是神、話語和我們之間的交流溝通。



另一部《聖經是青春》是與全體學生合作創作的作品，表達聖經在學校生活中是不可或缺的信息。

