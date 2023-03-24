世界田徑聯會禁跨性別參女子賽引爭議

世界田徑聯會（World Athletics）主席塞巴斯蒂安·科在周四（23日）新聞發布會證實，該組織已投票決定將跨性別女性排除在女性賽事之外。該裁決將於3月31日起執行，適用於在青春期後從男性轉變為女性的精英競賽跨性別運動員。



裁決考慮女性運動的公平 而不是包容性



塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）表示：「世界田徑聯會已採取果斷行動，保護運動賽事的女性運動員，理事會做出的決定主要是基於原則的決定，這是保護女性類別的首要需求，當涉及不同群體之間相互衝突的需求和權利時，決策總是很困難，但我們仍然認為，必須首先考慮維護女運動員的公平。」



他並指，該決定影響了經歷過男性青春期的男變女的運動員，從3月31日起，「她們」將被排除在女子世界排名賽之外。



塞巴斯蒂安·科還強調，他將成立一個工作組，與變性運動員進行磋商，並審查出現的任何新研究：「我們不會永遠說不。」



近年來，體育界越來越多跨性別運動員參與引起社會爭議，2020東京奧運會，43歲來自新西蘭變性人勞雷爾·哈伯德（Laurel Hubbard）成功獲得奧運女子舉重參賽資格，參加女子超重量級87公斤以上級別賽事，成為東京奧運首位跨性別參賽者，事前已備受爭議。



自東京奧運會以來，如果跨性別女性在12個月內將睾丸激素水平降至每升5納摩爾（nanomoles），則大多數體育項目都選擇允許她們參加比賽。然而，新興科學表明跨性別女性即使在抑制睾丸激素後，在力量、耐力、力量和肺活量方面保持優勢，這導致世界田徑協會在1月份提出至少24個月的較低睾丸激素限制。



然而，該項政策「幾乎沒有得到支持」，世界田徑聯會和各國聯合會明確表示，希望優先考慮女性運動的公平性，而不是包容性。



LGBTQ+ 群體反對 女性公平競爭運動組織支持



世界田徑聯會作出該項決定，旨在希望優先考慮女性比賽的公平性和完整性，卻引起 LGBTQ+ 群體與女性公平競爭運動組織的對壘。



LGBTQ+ 群體表示反對，該群體上個月發表講話時，敦促體育運動盡可能具有包容性，認為「跨性別人口可能很少，但他們完全有權參加體育運動，享受體育運動帶來的許多身心和社區利益，體育運動中跨性別者的科學證據基礎正在發展，但遠非定論」。



不過，女性公平競爭運動組織（Fair Play For Women）歡迎世界田徑聯會作出該項決定，她們指：「這對婦女和女孩來說是正確的，符合所有科學證據和常識，我們現在希望看到各國聯合會效仿世界田聯給予他們的領導，恢復女孩和年輕女性的天賦途徑，並恢復所有年齡段女性的公平運動。」

