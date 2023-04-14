「踏上中世紀寶藏之路」西敏寺教堂漫步穿越查理斯三世加冕地

英國倫敦西敏寺教堂將於5月6日為遊客提供一個獨特機會，可以步行穿過查理斯三世國王加冕地點，踏上中世紀藝術寶藏之一的行道。



英國白金漢宮1月21日公布英王查理斯三世（King Charles III）將5月舉行加冕禮，同時舉行連串慶祝活動，國王的加冕禮將於5月6日（周六）在倫敦西敏寺教堂舉行，其後數周遊客可以站上加冕場。



查理斯三世加冕禮將在西敏寺著名的科斯馬蒂（Cosmati）人行道上舉行，是該國最偉大的中世紀藝術寶藏之一，這條24呎10吋的方形路面由亨利三世委託建造於1268年完工，作為修道院閃閃發光的裝飾。



遊客體驗部負責人斯科特·克拉多克（Scott Craddock）表示，加冕典禮對國家和威斯敏斯特教堂來說是一個歡樂而重要的時刻，「我們希望特別活動計劃和線上直播讓每個人都有機會參與慶祝活動。」



科斯馬蒂（Cosmati，或稱 Cosmatesque）是一種典型的幾何裝飾鑲嵌石雕風格，中世紀意大利建築的典型風格，尤其是羅馬及其周邊地區。它最廣泛地用於教堂地板的裝飾，但也用於裝飾教堂的牆壁、講壇和主教的寶座。這個名字源自Cosmati，源自羅馬領先的工匠家庭作坊，他們創造了這種幾何大理石裝飾品。



這種風格傳遍歐洲，在最負盛名的教堂中使用，如威斯敏斯特教堂的高壇裝飾著 Cosmatesque大理石地板。此外，拉特蘭聖喬瓦尼大教堂的 Cosmatesque 屏風、科隆納家族的 Deodatus di Cosma 的一些作品收藏在大教堂內。

