英國長者護理危機 基督教院舍促政府投放資金

英國人口老化趨向嚴峻，有調查顯示260萬50歲以上人士無法得到基本護理，基督教慈善機構與教會合作，並促請政府維持足夠護理員，同時呼籲基督徒以身作則服事長者，踐行耶穌基督的吩咐愛人如己。



英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）在發布春季預算案後 探訪朝聖者之友協會（Pilgrims’ Friend Society）轄下的療養院，表示每年需要70億英鎊才能確保財務系統運作良好提供給有需要的人。



朝聖者之友協會首席執行官斯蒂芬·哈默斯利（Stephen Hammersley）在Church Times網站撰文，作為基督教慈善機構與當地教會合作，服事長者為首要任務，皆因每一個人都是按照上帝的形象創造，關愛長者就如上帝愛我們一樣，要是國家保障系統資金不足長者的需求就會被低估。



哈默斯利引用人口普查報告《Census 2021》，英格蘭和威爾士的人口繼續老齡化，社會關懷的需求不斷增加。英格蘭和威爾士65 歲以上人口達到創紀錄的1100 萬，意味著英國幾乎五分一的人年齡在65歲或以上，而這趨勢將繼續增長。



從人口普查數反映，越來越多長者需要護理，然而護理員卻短缺，哈默斯利指出，根據該報告有260萬人正在等候需要護理，即是每天的人都為生活基本要素掙扎，例如個人護理、衣著、膳食等，這些都是人的基本尊嚴。



默斯利呼籲政府投入資金維持260萬人，同時呼籲基督徒祈禱和以身作則服事年長者，踐行耶穌基督的吩咐愛人如己。

