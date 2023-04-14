美國「女」槍手闖教會學校釀6死 牧師女兒遭殃

美國跨性別槍手周一（27日）闖入田納西州一間教會小學射殺6人，包括3名兒童，事發時他們正在教堂學習「奇異恩典」經文，遇害孩童之一為牧師女兒。



28歲生理男的跨性別槍手黑爾（Audrey Elizabeth Hale）攜帶兩把半自動步槍和一把手槍闖入田納西州納什維爾的基督教聖約學校（The Covenant School）隨機射殺，造成3名學生及3名教職員死亡，包括校長及一名牧師的9歲女兒；兇手為該校校友，其後與執法人員對峙時被殺。



孩子預備祖父母節 教堂學習「奇異恩典」經文



兒科醫生布蘭妮·格雷森（Britney Grayson）在臉書透露，槍手行兇前一小時她到該校向學生分享肯尼亞宣教的生活，孩子也在小教堂學習有關「奇異恩典」的經文，為下周的祖父母節獻唱，當她離開不到20分鐘便發生慘劇。



格雷森因事發時不在現場提供協助而感內疚：「為甚麼我早了幾分鐘開車離開？如果我還在那裡能幫助那些孩子多麼好；我為自己安全離開感到內疚。」



她呼籲大家為那些受影響的人祈禱，並補充說：「為現在照顧傷者的醫生、護士和外科醫生祈禱。為所有身體雖然沒受傷但心靈永遠不再一樣的人祈禱、祈禱、祈禱。」



校方感到心碎 仁慈校長遇害



聖約學校對師生被槍擊死亡感到心碎，校方在臉書發聲明指「恐怖事件摧毀了學校和教堂，令人悲痛和震驚」，同時表示學生們及家人、教職員開始接受治癒過程，執法部門正進行調查。雖然社會大眾對事情進行大量討論和猜測，但校方將繼續把社區的福祉放在首位，以及感謝迅速採取行動保護學生和教職員的急救人員。



在事件中，該校校長凱瑟琳·孔斯（Katherine Koonce）亦遭遇害，有家長稱讚孔斯非常愛錫學生，記得每個學生的名字，也為孩子做了很多事情，要是有家庭負擔不起時她會盡一切努力幫助，設法讓學生們留下來。



牧師女兒遇害 信徒親身慰問悲傷家庭



另一遇害者為9歲的牧師女兒，田納西州長老會向CBS新聞證實，9歲的哈莉（Hallie Scruggs）也不幸罹難，她為聖約長老教會主任牧師查德．施克魯格斯（Chad Scruggs）的9歲女兒。



施克魯格斯也是達拉斯帕克城市長老會的前牧師，該教會主任牧師戴維斯表示教會的弟兄姊妹已經飛往田納西州，慰問悲傷的牧師、師母和三個孩子。



「牧師一家與教會的弟兄姊妹有著深厚的感情，」戴維斯說：「即使是現在，教會的會友仍願意親身探望慰問牧師，事情對這家庭影響巨大。」



社會輿論：收緊槍械管制



田納西州納什維爾警方繼續調查當地發生的校園槍擊案，指28歲槍手黑爾近年從五間不同槍店合法購買7支槍械，包括案中使用的兩支槍，黑爾父母則透露黑爾有情緒問題曾接受治療。



美國今年3個月以來已發生128宗大型槍擊案，總統拜登再次呼籲跨黨派議員合作，推動槍械管制措施。

